En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participará en la Cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) en donde presentará la candidatura de México para ser sede del organismo en la reunión del próximo año.

Ebrard viajó a la Ciudad de Gyeongju, Corea del Sur, sede de la reunión de APEC en este año, en donde se reunirán la mayor parte de los líderes de 21 economías -que representan más de la mitad del comercio mundial—, entre ellos el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado de la Secretaría de Economía se informó que Ebrard “participará entre el miércoles y el sábado en las actividades oficiales de la Cumbre APEC y participará en el segmento de líderes de la APEC en representación de la presidenta Sheinbaum".

Además, el titular de la dependencia “participará en el segmento ministerial del evento y sostendrá reuniones bilaterales con ministros y altos funcionarios de otros países. La agenda de Ebrard Casaubon también contempla encuentros de trabajo con directivos de empresas globales”.

En el comunicado se explicó que “la visita a la Cumbre de la APEC tiene como objetivo fortalecer la cooperación económica y comercial con las economías de la región Asia Pacífico, promover la inversión y el desarrollo sustentable e impulsar y defender los intereses comerciales de nuestro país”.

