La figura del controvertido Fidel Castro, líder de la revolución cubana y quien fue presidente del pais caribeño durante casi cinco décadas, llega a una película en tono de comedia.

"Comandante Fritz" es una cinta ambientada a inicios de los 70s en La Habana que tiene como protagonista a un meticuloso agente oficial de la Stasi que llega a Cuba para impedir un atentado contra Castro, pero todo se complica cuando la clave del complot resulta ser la mujer con quien se enamora.

A Fidel lo interpreta el actor cubano Carlos Enrique Almirante (Fátima o el parque de la fraternidad), quien pasó toda su infancia y juventud en esa nación, hasta que se movió a Miami a partir de la pandemia por Covid-19.

Lee también Mia, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín cumple su sueño de viajar a Japón con su novio Tarik

"Aunque la película es una comedia, la figura de él no es una caricatura, fuimos muy cuidadosos en eso. Aunque se mantiene en el tono de farsa, se siente muy verdadero. Él es una figura que está en la mente no sólo del público cubano, sino internacional, por lo que significó en la historia y era una responsabilidad grande porque no es algo en términos medios, o lo hacen bien o te hundes", dice el actor a EL UNIVERSAL.

"Comandante Fritz" se estrenó en el pasado Festival Internacional de Cine de Miami donde obtuvo el premio de la audiencia. Es dirigida por Pavel Giroud ("El caso Padilla"), teniendo a Dennis Mojen ("El camino de la noche") como "Fritz".

[Publicidad]

Será en septiembre cuando llegue a salas europeas y se espera que siga su camino en México.

Lee también Salma Hayek se dice afortunada de haber sido parte de la inauguración del Mundial: "fue el honor de mi vida"

No es la primera vez que la figura de Castro es usada en una comedia. En México se hizo "I love Miami", en donde presuntamente el político sufría un ataque en altamar en llegaba en lancha a la ciudad estadounidense, donde no era reconocido, pero se daba cuenta de cómo eran los cubanos en ese lugar.

[Publicidad]

Almirante aclara que nunca compartió lo que representaba Castro y la manera en que se manejó como gobierno, pero al personaje lo tuvo que interpretar profesionalmente.

"Era ahora delicado tratar de interpretarlo, la voz, que todo encajara. Yo acostumbro escuchar mucha música y ahora era poner los discursos de Fidel. También era como que estaba obsesionado con las mujeres y esa parte libidinosa la tuve que trabajar", detalla.

Lee también Salma Hayek se dice afortunada de haber sido parte de la inauguración del Mundial: "fue el honor de mi vida"

[Publicidad]

En lo que llega "Comandante Fritz" a espacios mexicanos, ahora se lo puede ver en la comedia "Eva y Adán en Miami" de ViX.

En el largometraje una conductora de Uber y una viajero se encuentran en un encuentro accidental y pasan un dia explorando Miami, descubriendo una química inesperada mientras sus celosos exes los persiguen por toda la cuidad. Almirante es el neurótico exnovio de Eva.

"Es una película que refleja un poco cómo es la mezcla de culturas en Miami, donde pasa mucho y que vemos vía a día, además de mostrar cómo las vidas y los amores se entrelazan por causa del destino", comenta el histrión.

[Publicidad]

Lee también Ariana Grande exige a la Casa Blanca que deje de usar su música en videos sobre redadas migratorias: "¡no uses mi música en relación con esta barbarie!"