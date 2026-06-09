Falta casi un año para la Semana Santa, pero el tema religioso en cine nunca descansa y ahora tocó turno a una representación de lo que fueron los momentos finales de Jesucristo en la Tierra.

Acaba de filmarse la película La última semana de Jesús, llevando al español Marc Clotec (El jugador de ajedrez) en el papel principal, al mexicano Arap Bethke (La usurpadora) en el papel de Pedro; la estadounidense Sonya Smith (Falsa identidad) como María; Juan Pablo Llanos (Dueños del paraíso) como Judas y el cubano Carlos Enrique Almirante (Fátima o el parque de la fraternidad) en el papel del apóstol Tomás.

La dirección de la cinta corrió a cargo del venezolano Nicolás Di Blasi, realizador de historias como Al otro lado del muro, Jenni Rivera: mariposa de barrio y Eva la Trailera.

“Abordamos lo que pasa justo en los últimos días de Jesús y estamos apegados a lo que dicen las escrituras; Tomás (su personaje) es el incrédulo. La película se filmó en Miami y se hizo un trabajo increíble para encontrar las locaciones ideales para ello, que se viera real todo”, comenta Almirante.

La última semana de Jesús es una producción de Vip 2000 Tv, que ha estado detrás de cintas como Juntos esta Navidad con África Zavala, y Amores que engañan, con Marjorie de Sousa, y Nirvana Films.

“Sé que va a ser pronto que se vea, estas películas tienen mucho público y esta es una cosa que hicimos para que la gente la acoja bien”, dice Almirante.

Como Fidel Castro

Almirante, quien radica en Miami desde la pandemia por Covid-19, acaba de presentar la cinta Comandante Fritz , en la que interpreta a Fidel Castro, quien fue líder de la revolución cubana y presidente del país caribeño.

La historia, ambientada en la Habana de 1972, sigue a Fritz Bergman, un meticuloso agente oficial de la Stasi que llega a Cuba para impedir un atentado contra Castro, pero se complica cuando la clave del complot resulta ser la mujer de quien se enamora.

Castro aparece en algunos pasajes de esta cinta que acaba de ganar el premio de la audiencia en el Festival del Cine de Miami.

Almirante aclara que nunca compartió lo que representaba Castro y la manera en que se manejó como gobierno, pero al personaje lo tuvo que interpretar profesionalmente.

“Se trata de una comedia y se mantiene un tono de farsa, que es irreal, pero se siente muy verdadero. Castro es una figura que está en la mente del público cubano e internacional por lo que significó en la historia y eso era para mí una responsabilidad“.