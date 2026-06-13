Este jueves 11 de junio, durante el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana derrotó a Sudáfrica con 2 a 0 anotaciones en el Estadio Ciudad de México, desatando la euforia de la afición mexicana.

La victoria del equipo tricolor, encabezado por Javier Aguirre, y el desempeño en la cancha de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, dejaron múltiples escenas virales en las calles de la capital mexicana, entre predicciones y festejos.

A través de redes sociales, un usuario expuso a un supuesto trabajador del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Diego, California, utilizando una camiseta de la Selección Mexicana, al salir del edificio federal.

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Chaleco antibalas de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Foto: AP

Exhiben a trabajador del ICE por portar camiseta de El Tri

El usuario que compartió la grabación en la plataforma de Instagram mencionó que el trabajador labora para el Programa Intensivo de Supervisión y Comparecencia (ISAP, por sus siglas en inglés), administrado y relacionado con el ICE.

Este programa está diseñado para supervisar el rastreo de monitoreo de tobillo, verificaciones y requisitos de cumplimiento para los inmigrantes indocumentados que se enfrentan a un proceso de deportación.

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"Muchas familias han experimentado ese sistema como estresante, perturbador y cambiante. Ver a alguien trabajar en ese sistema mientras representa con orgullo a México fuera del trabajo es un contraste difícil de ignorar", escribió Arturo González, autodenominado activista que abordó al hombre.

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Como era de esperarse la escena no pasó desapercibida por los usuarios mexicanos, quienes señalaron el contraste de la situación. "Debería darte vergüenza usar ese jersey. No deberías usarlo cuando están secuestrando a mexicanos de las calles", sentenció el activista.

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Minutos más tarde, una mujer cuestionó también al hombre. "¿Por qué no consigues otro trabajo?... ¿Cómo puedes dormir en las noches? Consigue otro trabajo", arremetió mientras el hombre caminaba por la acera.

Algunos usuarios defendieron al trabajador, argumentando que se trataba de su trabajo, por lo que debía cumplir con su labor dependiendo de portar con orgullo la camiseta de la Selección; mientras que otros lo calificaron como "traidor".

Algunos de los comentarios más populares fueron:

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"¡Sinvergüenza!".

" El jersey de fútbol no lo representa ".

" Pero el solo hace su trabajo, además él también es mexicano o dejó de serlo por salir de México".

"Guau. Qué audacia. Eso es realmente una locura".

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