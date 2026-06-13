El arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo implica celebración y fiesta, también viene acompañado de una serie de reglas y normas impuestas por dicha organización, con el objetivo de proteger la propiedad intelectual del evento y de la asociación.

En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) autorizó 398 marcas ligadas a este evento deportivo, con las que se le otorgó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) la protección legal y el uso exclusivo de dichas palabras y frases.

Estos registros garantizan que únicamente los socios comerciales autorizados o patrocinadores oficiales hagan uso de las frases y palabras asociadas a la Copa del Mundo 2026, asegurando la exclusividad comercial del evento y limitando el uso indebido de la marca.

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Afición en el Mundial 2026 / Foto: Diego Simón Sánchez-EL UNIVERSAL

¿Qué frases y palabras están prohibidas por la FIFA durante el Mundial 2026?

La prohibición de la organización abarca una variedad de términos y activos, los cuales están divididos y explicados según su uso en el documento "Directrices de la FIFA sobre propiedad intelectual":

Para negocios y/o campañas comerciales:

FIFA World Cup 26

FIFA World Cup

Copa Mundial de la FIFA 26

Copa Mundial de la FIFA

Coupe du monde de la FIFA 26

Coupe du monde de la FIFA

World Cup 26

World Cup

FIFA

COPA MUNDIAL

COUPE DU MONDE

MUNDIAL

Copa del Mundo

Mundial 2026

Lema oficial en inglés, español o francés: We are 26, Somos 26, Nous sommes 26

"Mundial" como frase ligada a alguna marca, negocio o campaña

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Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales del Mundial 2026. FOTO: FIFA

Asimismo, tampoco pueden ser usadas las imágenes y logos oficiales del evento, como:

Logotipo oficial del Mundial 2026

Logos de las ciudades anfitrionas

Lemas oficiales de las ciudades anfitrionas con logotipos

Imagen del trofeo oficial

Imágenes de las mascotas oficiales

Póster oficial del evento

Logo de la FIFA

Logo de la FIFA Plus

Tipografía oficial "FWC 26"

En los estadios:

Durante los juegos y dentro de los estadios la FIFA tampoco permite decir lo siguiente:

Popular grito homofóbico o cualquier frase discriminatoria

Porras y cánticos ofensivos, racistas o xenófobos

Frases o expresiones que incitan a la violencia o el odio

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En los estadios las porras, los cánticos o las frases discriminatorias hacia cualquier persona han sido prohibidas. Foto: Mario Tama / AFP

¿Las restricciones aplican para creadores de contenido y medios de comunicación?

Sí, esta prohibición del uso de la marca de la FIFA y del Mundial 2026 aplica para creadores de contenido, quienes no pueden grabar ni publicar videos, goles, jugadas destacadas o fragmentos de los partidos, ya que todo el material audiovisual oficial está reservado para los medios de difusión y patrocinadores oficiales.

Asimismo, tampoco pueden utilizar ninguna de las palabras ni frases mencionadas anteriormente para monetizar ni hacer publicidad encubierta relacionada con el evento.

Para los medios de comunicación y los aficionados en redes sociales, la FIFA permite el uso de su propiedad intelectual sin sanciones siempre y cuando tenga fines informativos y nada del contenido esté ligado a fines comerciales.

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Los medios de comunicación pueden reproducir la propiedad intelectual del Mundial con fines exclusivamente informativos. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

¿Por qué la FIFA impone estas restricciones en el Mundial?

Estas no son como tal "prohibiciones" de la FIFA, sino restricciones que pretenden proteger la propiedad intelectual del torneo, pues de lo contrario, cualquiera podría utilizar los activos de la competencia y asociar gratuitamente su marca al campeonato, hundiendo el valor de los derechos adquiridos considerablemente y en instancias extremas, provocando que la FIFA no consiguiera el financiamiento necesario para organizar el evento ni potenciar el desarrollo del fútbol alrededor del mundo con proyectos como el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA.

Por ello, la asociación incita a las empresas y al público en general a usar imágenes genéricas relacionadas con el fútbol, así como términos y frases que no incluyan ninguna propiedad intelectual de la FIFA.

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*Con información de Ivette Saldaña.

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