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Además de descuentos y tarifas especiales en el acceso a diferentes transportes, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece el acceso a centros culturales que ayuden al bienestar integral y salud de este sector poblacional en el país.
El propósito principal de este beneficio es impulsar y promover la participación activa de las personas adultas mayores en un espacio digno, a través de atención de calidad y la impartición de distintas actividades educativas, físicas, culturales, recreativas y productivas.
Con el fin de promover el envejecimiento saludable, el INAPAM cuenta con cuatro centros culturales, ubicados en la Ciudad de México, en donde se imparten actividades que responden a los intereses y necesidades de las personas. Cada recinto tiene un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas.
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¿Cómo inscribirse a los centros culturales y clubes?
Para inscribirte a unas de las más de 150 actividades que se imparten en los centros culturales y clubes del INAPAM, debes acudir directamente al espacio de tu elección durante los periodos de inscripción trimestrales, estos son en los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre.
Para realizar tu solicitud de inscripción, debes presentar con los siguientes requisitos:
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- Contar con 60 años o más.
- Identificación oficial vigente.
- Credencial INAPAM.
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Dos fotografías tamaño infantil.
- Certificado médico.
- Formato de inscripción en Centro Culturales INAPAM.
- Aviso de privacidad integral.
- Cuota de recuperación.
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¿En dónde se ubican los centros culturales?
- Centro Cultural Alhambra: en Alhambra núm. 1113, Col. Portales.
- Centro Cultural Aragón: en Aragón núm. 224, Col. Álamos.
- Centro Cultural Cuauhtémoc: en Cuauhtémoc núm. 956, Col. Narvarte.
- Centro Cultural San Francisco: en San Francisco núm. 1809, Col. Del Valle.
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