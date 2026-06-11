Además de descuentos y tarifas especiales en el acceso a diferentes transportes, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece el acceso a centros culturales que ayuden al bienestar integral y salud de este sector poblacional en el país.

El propósito principal de este beneficio es impulsar y promover la participación activa de las personas adultas mayores en un espacio digno, a través de atención de calidad y la impartición de distintas actividades educativas, físicas, culturales, recreativas y productivas.

Con el fin de promover el envejecimiento saludable, el INAPAM cuenta con cuatro centros culturales, ubicados en la Ciudad de México, en donde se imparten actividades que responden a los intereses y necesidades de las personas. Cada recinto tiene un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas.

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Foto | Adultos mayores con credencial INAPAM vigente pueden obtener beneficios / INAPAM / Magnific

¿Cómo inscribirse a los centros culturales y clubes?

Para inscribirte a unas de las más de 150 actividades que se imparten en los centros culturales y clubes del INAPAM, debes acudir directamente al espacio de tu elección durante los periodos de inscripción trimestrales, estos son en los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre.

Para realizar tu solicitud de inscripción, debes presentar con los siguientes requisitos:

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Contar con 60 años o más.

Identificación oficial vigente.

Credencial INAPAM.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Dos fotografías tamaño infantil.

Certificado médico.

Formato de inscripción en Centro Culturales INAPAM.

Aviso de privacidad integral.

Cuota de recuperación.

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Bienestar integral del adulto mayor. Foto: INAPAM

¿En dónde se ubican los centros culturales?

Centro Cultural Alhambra: en Alhambra núm. 1113, Col. Portales.

en Alhambra núm. 1113, Col. Portales. Centro Cultural Aragón : en Aragón núm. 224, Col. Álamos.

: en Aragón núm. 224, Col. Álamos. Centro Cultural Cuauhtémoc : en Cuauhtémoc núm. 956, Col. Narvarte.

: en Cuauhtémoc núm. 956, Col. Narvarte. Centro Cultural San Francisco: en San Francisco núm. 1809, Col. Del Valle.

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