El próximo mes de julio, los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores recibirán su depósito bimestral a través de su tarjeta del Banco de Bienestar, por lo que deben reforzar las medidas seguridad de sus recursos.

En numerosas ocasiones, las autoridades de Programas del Bienestar han hecho el llamado a la población a aplicar algunas medidas de protección a sus cuentas bancarias, frente a posibles casos de fraude y vulnerabilidad de recursos.

Una de estas medidas es la actualización del número de identificación personal (NIP), un código numérico que se utiliza para retirar dinero en el cajero o realizar movimientos y compras en establecimientos comerciales.

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Tips infalibles para cuidar tu tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Banco del Bienestar

¿Cómo cambiar el NIP de ti tarjeta?

Para realizar el cambio del NIP, debes asistir presencialmente a uno de los cajeros automáticos instalados en las sucursales de Banco del Bienestar. Una vez en el lugar, ingresa tu tarjeta en la ranura correspondiente, digita tu NIP actual y sigue estas indicaciones:

En el menú principal, selecciona la opción "Cambio de NIP".

Te solicitará un nuevo NIP de cuatro números , ingrésalo y da clic en "continuar".

, ingrésalo y da clic en "continuar". Para confirmar la operación, te pedirá volver a ingresar el nuevo NIP.

Al finalizar la actualización de NIP, guarda el comprobante emitido por el cajero

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Tarjeta del Banco Bienestar: ¿para qué programas sociales es necesario tramitarla y cómo proteger tus depósitos de manera más óptima. Foto: Banco del Bienestar

¿Quiénes deben cambiar su NIP?

La recomendación es especialmente para aquellos beneficiarios que recientemente recibieron sus tarjetas para la dispersión de pagos, pues se aconseja cambiar la clave inicial por una combinación numérica personal y más segura para realizar operaciones bancarias.

Asimismo, aquellas personas que extraviaron o renovaron su plástico recientemente deben realizar la operación, con el fin de proteger sus depósitos bimestrales. Además, aquellas personas que han mantenido la misma combinación por un largo periodo de tiempo pueden actualizarla.

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