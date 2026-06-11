El cielo volverá a regalar uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. El Eclipse Solar Total 2026 ya tiene fecha y promete convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más observados del año, debido a su duración y a las regiones privilegiadas desde donde podrá apreciarse.

Aunque miles de personas seguirán el evento, hay una noticia que ha llamado la atención de los mexicanos, y es que el fenómeno no será visible desde el país.

Eclipse Solar Total 2026. Foto: Especial

¿Cuándo ocurrirá el Eclipse Solar Total 2026?

El esperado eclipse solar total tendrá lugar el miércoles 12 de agosto de 2026. De acuerdo con datos difundidos por la NASA, se tratará de uno de los eclipses más destacados del siglo debido a su duración y al amplio recorrido que tendrá sobre varias regiones del hemisferio norte.

Durante este fenómeno, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en algunas zonas específicas y provocando que el día se transforme temporalmente en una especie de atardecer.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, el evento tendrá una duración aproximada de 4 horas y 20 minutos, iniciando con su fase parcial alrededor de las 15:34 horas GMT. El punto máximo se registraría cerca de las 17:45 GMT y concluiría hacia las 19:57 GMT.

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¿Dónde se podrá ver el Eclipse Solar Total 2026?

La trayectoria principal del Eclipse Solar Total atravesará varias regiones del hemisferio norte, donde cientos de personas tendrán la oportunidad de observarlo.

Los mejores puntos para contemplar el fenómeno en su totalidad estarán ubicados en el norte de Siberia, Groenlandia, el oeste de Islandia y amplias zonas del norte de España, donde la oscuridad temporal será completa durante algunos minutos.

Eclipse Solar Total 2026. Foto: Pixabay

Mientras tanto, habitantes de países como Canadá, Estados Unidos, y algunas regiones de Europa y partes de África occidental podrán observar únicamente una fase parcial del eclipse, dependiendo de su ubicación geográfica.

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¿Se podrá ver el Eclipse Solar Total 2026 en México?

Una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es si el fenómeno será visible desde territorio mexicano.

La respuesta es no. Según las proyecciones astronómicas disponibles hasta ahora, México no se encontrará dentro de la trayectoria de observación, por lo que el eclipse no podrá apreciarse ni siquiera de manera parcial.

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¿Cómo observar un eclipse solar de forma segura?

Aunque contemplar un eclipse solar puede convertirse en una experiencia inolvidable, hacerlo sin protección adecuada representa un riesgo para la salud visual.

Los especialistas recomiendan utilizar exclusivamente lentes certificados para eclipse solar o filtros especiales con certificación internacional. Mirar directamente al Sol, incluso durante unos segundos, puede ocasionar daños permanentes en la retina.

¿Cómo observar un eclipse solar de forma segura? Aquí te lo decimos. Foto: Especial

También se aconseja evitar el uso de lentes de sol convencionales, cámaras fotográficas, telescopios o binoculares sin filtros especializados. De igual forma, métodos caseros como vidrios ahumados o materiales improvisados no ofrecen protección suficiente y pueden resultar peligrosos.

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