La jornada de depósitos para las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina en la modalidad de continuidad se encuentra a punto de llegar a su fin.

Este pago corresponde al bimestre mayo-junio del año en curso y será el último depósito que recibirán los derechohabientes correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Este programa, impulsado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), pretende reducir la deserción escolar por falta de financiamiento en niñas, niños y adolescentes que estudian el nivel básico en México a través de un apoyo económico bimestral.

Lee también Registro Obligatorio de Celulares: ¿pueden quitarme mi número si no registro mi línea?; esto se sabe

Conoce quiénes son los beneficiarios que reciben su depósito HOY. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Quién recibe su depósito HOY, 11 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial, emitido por las autoridades de la CNBBBJ, este jueves 11 de junio le corresponde recibir su depósito del bimestre mayo-junio a aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra "S".

Los depósitos comenzaron a realizarse de manera escalonada el pasado lunes 1 de junio y únicamente resta una fecha más en el calendario de pagos.

[Publicidad]

Este viernes 12 de junio se terminarán de realizar las dispersiones de la beca, llegando a las y los derechohabientes cuyo primer apellido comience con alguna de estas letras:

T

U

V

W

X,

Z

Lee también FIFA Fan Fest CDMX: ¿qué artículos está prohibido llevar?, esta es la lista completa

Los pagos se realizarán del 1 al 12 de junio de 2026. Foto: X @Julio_LeonT

¿Cuánto reciben los beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

A 2026, este programa otorga la cantidad de mil 900 pesos bimestrales a las familias con por lo menos un estudiante inscrito en algún grado de secundaria. Asimismo, se otorgan otros 700 pesos adicionales por cada alumno de la misma familia que también curse en el nivel escolar y se registre al apoyo económico.

[Publicidad]

Esto quiere decir que las familias con 1 estudiante reciben 1,900 pesos. Si se registró a 2 alumnos, reciben 1,900 + 700 pesos; y así respectivamente.

Es importante recalcar que este es el último pago de la beca que percibirán los beneficiarios correspondiente al curso 2025-2026. En julio y agosto el programa no realiza depósitos, ya que las y los estudiantes se encuentran en vacaciones de verano.

La convocatoria para recibir la beca durante el ciclo escolar 2026-2027 aún no se ha publicado. Se recomienda estar al tanto de los avisos oficiales de la SEP y de la CNBBBJ.

[Publicidad]

También te interesará:

Registro Obligatorio de Celulares: ¿cómo desvincular tu número de teléfono?; guía paso a paso

Mundial 2026: TV Azteca transmitirá 32 partidos gratis y en vivo

[Publicidad]

¿Cada cuánto se debe lavar el baño?; guía paso a paso para una desinfección total

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu