Continúa la cuenta regresiva para finalizar el plazo del Registro Obligatorio de Celulares, el trámite que busca asociar los números telefónicos con la identidad de su titular por medio de la Clave Única de Registro (CURP) y una identificación vigente.

Del 9 de enero al 30 de junio, los usuarios de líneas celulares deberán cumplir con esta medida implementada por el Gobierno Federal para reducir los delitos de extorsión y fraude, así como reforzar los controles de seguridad en los servicios de telecomunicaciones.

A raíz del amplio debate que ha generado este trámite, algunas de las dudas más frecuentes entre los mexicanos, es si las compañías telefónicas pueden quitarte tu número, en caso de no cumplir con el registro. Por ello, a continuación te explicamos que establece la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

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Registro Obligatorio de Celulares 2026 en México. Foto: Creada con IA

¿Pueden quitarme mi número si no registro mi línea antes del 30 de junio?

Si no registras tu línea antes del 30 de junio, se suspenderá tu servicio a partir del 1 de julio y una vez que lo registres, podrás recuperar el servicio.

Independientemente si eres cliente en modalidad de prepago o cuentas con un plan de renta en alguna compañía, tu línea dejará de funcionar para hacer llamadas, enviar mensajes y usar datos móviles, incluyendo servicios de mensajería instantánea como WhatsApp. Tu dispositivo solo servirá para realizar llamadas de emergencia.

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Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

Cómo registrar una línea telefónica paso a paso

El trámite de registro de celular puede realizarse de manera física, directamente en sucursales y mediante las plataformas digitales habilitadas por cada operador telefónico siguiendo los siguientes pasos:

Entra al portal de tu compañía telefónica con tu con la CURP, una identificación oficial vigente a la mano e ingresa tu número. Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento. Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones en pantalla. Finalmente te llegará un mensaje de confirmación y ¡Listo! Registro exitoso.

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