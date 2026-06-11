A horas de que se inaugure la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México se sube a la fiesta mundialista y se pinta de verde este jueves 11 de junio.

En este contexto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró oficialmente el FIFA Fan Festival CDMX en el Zócalo capitalino. Este es el evento oficial de la Copa del Mundo diseñado para que los aficionados disfruten de los partidos en pantallas gigantes, creando un espacio donde la emoción futbolera es protagonista.

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, el orden y un buen ambiente de convivencia, las autoridades a cargo del evento realizarán revisiones similares a las de la entrada a un estadio. Por ello, aquí te contamos todos los artículos que quedan estrictamente prohibidos, de acuerdo con las normas de la FIFA.

Lee también "Hoy gana México": Clara Brugada anuncia apertura del Fan Fest en el Zócalo; invita a fanáticos a acudir a Plaza de la Constitución

¿Qué artículos NO se puede llevar al FIFA Fan Fest CDMX?

Durante todos los días del Fan Fest CDMX, la FIFA ha prohibido el ingreso de los siguientes artículos:

Cigarros

Encendedores

Cualquier tipo de cigarros electrónicos y/o vape.

Paraguas

Equipos de fotografía profesionales

Alimentos y bebidas (de cualquier tipo)

Drogas y/o estupefacientes, sustancias ilícitas o medicamentos sin receta

Mascotas (excepto animales de servicio o asistencia)

Banderas mayores a 1.5 metros

Astabanderas

Aerosoles

Altavoces o sirenas

Bultos, maletas o mochilas

Carreolas

Instrumentos

Balones

Envases o recipientes

Encendedores o estrobos

Sombrillas

Luces láser

Pancartas o carteles

Armas, explosivos y drogas o sustancias ilícitas

La venta de bebidas alcohólicas también queda prohibida dentro de cualquier recinto del FIFA Fan Festival.

[Publicidad]

Lee también Mundial 2026: TV Azteca transmitirá 32 partidos gratis y en vivo

FIFA Fan Fest CDMX a un día de la inauguración del Mundial. Foto: Arturo Ordaz / EL UNIVERSAL

¿Qué objetos SÍ puedes llevar?

Se puede ingresar con artículos personales y esenciales como:

Celulares

Bolsos pequeños (máximo 30x30 centímetros)

Cangureras

Cargadores de celulares

Cámaras digitales no profesionales

Gel antibacterial

Bloqueador solar

Gorras y sombreros

Lentes de sol

Bálsamo de labios o maquillaje pequeño

La FIFA recomienda únicamente asistir con objetos de primera necesidad y retirarlos todos al momento de irse. Asimismo, reitera la responsabilidad de cada individuo de cuidar sus pertenencias, pues los organizadores del evento no se hacen responsables por objetos perdidos o robados.

[Publicidad]

También te interesará:

Registro Obligatorio de Celulares: ¿cómo desvincular tu número de teléfono?; guía paso a paso

¿Cada cuánto se debe lavar el baño?; guía paso a paso para una desinfección total

[Publicidad]

EU clasifica y alerta sobre países según nivel de inseguridad; Rusia y Corea del Norte, entre los "prohibidos"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu