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A horas de que se inaugure la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México se sube a la fiesta mundialista y se pinta de verde este jueves 11 de junio.
En este contexto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró oficialmente el FIFA Fan Festival CDMX en el Zócalo capitalino. Este es el evento oficial de la Copa del Mundo diseñado para que los aficionados disfruten de los partidos en pantallas gigantes, creando un espacio donde la emoción futbolera es protagonista.
Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, el orden y un buen ambiente de convivencia, las autoridades a cargo del evento realizarán revisiones similares a las de la entrada a un estadio. Por ello, aquí te contamos todos los artículos que quedan estrictamente prohibidos, de acuerdo con las normas de la FIFA.
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¿Qué artículos NO se puede llevar al FIFA Fan Fest CDMX?
Durante todos los días del Fan Fest CDMX, la FIFA ha prohibido el ingreso de los siguientes artículos:
- Cigarros
- Encendedores
- Cualquier tipo de cigarros electrónicos y/o vape.
- Paraguas
- Equipos de fotografía profesionales
- Alimentos y bebidas (de cualquier tipo)
- Drogas y/o estupefacientes, sustancias ilícitas o medicamentos sin receta
- Mascotas (excepto animales de servicio o asistencia)
- Banderas mayores a 1.5 metros
- Astabanderas
- Aerosoles
- Altavoces o sirenas
- Bultos, maletas o mochilas
- Carreolas
- Instrumentos
- Balones
- Envases o recipientes
- Encendedores o estrobos
- Sombrillas
- Luces láser
- Pancartas o carteles
- Armas, explosivos y drogas o sustancias ilícitas
La venta de bebidas alcohólicas también queda prohibida dentro de cualquier recinto del FIFA Fan Festival.
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¿Qué objetos SÍ puedes llevar?
Se puede ingresar con artículos personales y esenciales como:
- Celulares
- Bolsos pequeños (máximo 30x30 centímetros)
- Cangureras
- Cargadores de celulares
- Cámaras digitales no profesionales
- Gel antibacterial
- Bloqueador solar
- Gorras y sombreros
- Lentes de sol
- Bálsamo de labios o maquillaje pequeño
La FIFA recomienda únicamente asistir con objetos de primera necesidad y retirarlos todos al momento de irse. Asimismo, reitera la responsabilidad de cada individuo de cuidar sus pertenencias, pues los organizadores del evento no se hacen responsables por objetos perdidos o robados.
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