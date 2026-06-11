El incremento de las temperaturas en diversas regiones del país detona de forma directa el avistamiento y la proliferación de arácnidos peligrosos dentro de los entornos urbanos y rurales.

Frente a esta problemática de salud pública, la búsqueda de alternativas biológicas y no tóxicas para resguardar las viviendas cobra una relevancia singular para las familias mexicanas.

Foto: Imagen creada con IA

Lee también: ¿Cómo ahuyentar alacranes de forma segura y natural?; Guía de remedios caseros efectivos

Entre las opciones botánicas más eficientes destacan tres plantas aromáticas específicas: la lavanda, la ruda y la menta (o hierbabuena), las cuales poseen compuestos orgánicos capaces de actuar como repelentes naturales.

La correcta distribución de estas especies vegetales en los puntos críticos de acceso permite establecer una barrera olfativa protectora que reduce de forma considerable el riesgo de incidentes en el hogar.

Propiedades botánicas y distribución correcta de las barreras aromáticas

La Secretaría de Salud del Gobierno de México puntualiza en sus boletines epidemiológicos sobre alacranismo que estos ejemplares poseen un sistema sensorial sumamente sensible a los estímulos químicos y olfativos del entorno. La lavanda se posiciona como una de las mejores opciones decorativas gracias a que desprende un olor intenso que los alacranes no logran tolerar.

[Publicidad]

Para optimizar su rendimiento, los expertos sugieren sembrarla en zonas exteriores muy soleadas próximas a las entradas o, en su defecto, esparcir sus flores secas directamente en los alféizares de las ventanas y en los rincones más oscuros de la propiedad.

Por otra parte, la ruda (conocida científicamente como Ruta graveolens) cuenta con un respaldo generacional debido a que sus aceites esenciales producen un olor penetrante. Se recomienda colocar ejemplares de ruda en macetas situadas cerca de las ventanas o de los accesos principales de la vivienda.

Respecto a su manejo, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) emite una nota de cuidado donde advierte que "es necesario utilizar guantes al manipularla, ya que sus hojas pueden llegar a causar irritación o dermatitis en pieles sensibles".

[Publicidad]

Finalmente, la menta y la hierbabuena aportan un aroma sumamente fresco que resulta intolerable tanto para los alacranes como para otras plagas comunes, adaptándose con facilidad a entornos interiores estables que posean una mayor concentración de humedad.

La planta de ruda tiene un significado muy especial desde lo espiritual. Fuente: Freepik.

Lee también: ¿Qué hacer si te pica un alacrán en el Metro?; estas son las estaciones con más reportes y guía de primeros auxilios

La higiene doméstica como el pilar fundamental de la prevención

A pesar de las bondades que ofrecen estas tres alternativas botánicas, los institutos especializados en salud ambiental recuerdan de forma constante que la presencia de plantas repelentes nunca sustituye a los protocolos básicos de ordenamiento y limpieza del hogar.

[Publicidad]

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala en sus guías de control de vectores residenciales que los factores estructurales resultan determinantes para cortar el ciclo de anidación de estos arácnidos, los cuales buscan refugio en sitios sombríos y desordenados.

Para blindar la seguridad de la vivienda de forma integral, las autoridades sanitarias recomiendan implementar de manera simultánea las siguientes acciones mecánicas: instalar mosquiteros en las ventanas, colocar burletes de goma o cepillo en la parte inferior de las puertas y fijar rejillas sanitarias con malla fina en todos los desagües y coladeras.

De igual manera, se aconseja inspeccionar los alrededores del inmueble para evitar rigurosamente la acumulación de escombros, leña, hojarasca o basura orgánica, eliminando así los escondites potenciales y las fuentes de alimento de estas especies.

[Publicidad]

También te interesará:

Registro Obligatorio de Celulares: ¿cómo desvincular tu número de teléfono?; guía paso a paso

¿Cada cuánto se debe lavar el baño?; guía paso a paso para una desinfección total

[Publicidad]

¿Podrás transmitir el Mundial 2026 en tu negocio o local?; esto se sabe sobre las sanciones y multas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov