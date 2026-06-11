A través de redes sociales se difundió un video que rápidamente llamó la atención de los internautas aficionados, en el marco de las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana frente a la Selección de Sudáfrica en el Grupo A.

En la plataforma de X, una escena se viralizó: un visitante coreano en tierras tapatías celebrando junto a miles de aficionados mexicanos, quienes alzaron al hombre en brazos, lanzándolo por los aires mientras gritaban emocionados.

El eufórico momento ocurrió durante el Fan Fest de Guadalajara, donde decenas de visitantes surcoreanos comienzan a contagiarse de la pasión por el balón, a pocos minutos de que el partido inaugural finalizara.

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Guadalajara vive la fiebre del Mundial; miles abarrotan Fan Fest y zonas de festejo. Foto: Especial.

Aficionado coreano es lanzado al aire en Guadalajara

El suceso tuvo lugar en el FIFA Fan Festival de Guadalajara, en la Plaza de la Liberación del Centro Histórico. El hombre se encontraba rodeado de decenas de aficionados mexicanos, quienes no dudaron en levantarlo del suelo y arrojarlo al aire entre coros y porras.

El hombre levantó las manos y se aferró fuertemente a su celular. Al bajar, la afición lo abrazó y corearon en voz alta: "¡coreano, coreano, coreano!", entre saltos y gritos. Como era de esperarse, la grabación desató gran euforia entre los usuarios, quienes destacaron el espíritu mundialista.

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Otra escena parecida ocurrió al interior de una taquería en México, donde los dueños del establecimiento recibieron a unos comensales coreanos con la canción surcoreana "Gangnam Style" del artista PSY. Para mostrar su entusiasmo, interpretaron algunos pasos característicos del tema.

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🇲🇽🇰🇷 Los Mexicanos SUBIERON EN ANDAS a un Coreano y después se pusieron a festejar con el tipazo pic.twitter.com/cVp9zSeDtM — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 11, 2026

El idioma no es una frontera: la pasión por el deporte

No obstante, la unión especial entre ambos países tuvo su origen durante el Mundial de Rusia en el año 2018, gracias a un histórico favor deportivo, donde México saboreo la derrota ante Suecia, con un marcador de 3 a 0 anotaciones.

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Luego de este fracaso, la Selección Mexicana dependía de que la Selección Coreana venciera a Alemania, el entonces campeón del mundo. Esto le permitía a México pasar a la siguiente ronda. Finalmente, resultó vencedor con 2 a 0 goles.

Tras este triunfo de la escuadra coreana, la afición mexicana desató una ola de euforia y dio origen a la amistad deportiva de ambos países. El próximo jueves 18 de junio, la Selección de Corea del Sur se enfrentará a la Selección Mexicana en el Estadio Guadalajara.

En mexico, vieron a unos coreanos comiendo en un bar y les pusieron gagnam style KJJ

Encima se coparon a bailar, es mas fuerte que ellos pic.twitter.com/iU0bof3ATZ — ElBuni (@therealbuni) June 11, 2026

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