La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y la emoción comienza a sentirse mucho más allá de las canchas.

A pocos días del arranque de la máxima fiesta del futbol, cientos de visitantes extranjeros han comenzado a llegar a distintos destinos de México para conocer de cerca la cultura, la gastronomía y los atractivos turísticos del país.

Corea del Sur ya entrenó en Verde Valle y recibió mensaje de apoyo por parte de Amaury Vergara / Foto: EFE

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Entre las ciudades que más actividad registran destaca Guadalajara, una de las sedes anfitrionas de la Copa del Mundo 2026 y un importante punto de encuentro para aficionados de varias nacionalidades; por lo que la capital jalisciense ha recibido a cientos de seguidores, entre ellos aficionados de la selección de Corea del Sur.

Mariachis y fans reciben a la Corea del Sur en el aeropuerto. Foto: Ulises Ruiz/ AFP

Tras la llegada de los llamados "Guerreros Taeguk" a tierras tapatías, varios de sus seguidores han aprovechado su estancia para sumergirse en las tradiciones locales, protagonizando un interesante intercambio cultural que ya comienza a llamar la atención en redes sociales.

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Coreanos arman la fiesta en famosos cantaritos de Jalisco

Prueba de ello es un video que se volvió viral en X, antes Twitter, en el que aparece un aficionado surcoreano disfrutando del ambiente en los famosos Cantaritos El Güero.

En las imágenes se observa al visitante conviviendo con otros asistentes mientras prueba un tradicional cantarito. Sin embargo, el momento que terminó por robarse los reflectores ocurrió instantes después, cuando, entre aplausos, risas y gritos de celebración, sus acompañantes lo levantaron de las piernas hasta dejarlo completamente boca abajo para que continuara bebiendo tequila directamente de un enorme recipiente de barro.

Los Coreanos ya llegaron a Jalisco pic.twitter.com/jDzWnTvZ9J — Incómodo Reprogramado (@Incomodo_GDL) June 7, 2026

Como suele suceder con este tipo de escenas, el clip provocó una avalancha de reacciones en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la rapidez con la que los turistas se adaptan al ambiente mexicano, mientras que otros aprovecharon para bromear sobre las experiencias que podrían vivir si continúan recorriendo otras ciudades del país.

Entre los comentarios destacan:

"Cuando vean cómo está la CDMX se van a regresar por otro cantarito"

"No se van a querer ir de aquí"

"Jamás he entendido por qué les gusta tanto esa madre; literalmente todas las bebidas saben a barro"

"Pues la verdad qué bueno, aquí se la van a pasar bien chido"

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