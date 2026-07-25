FGR investiga cena de la FIFA en Chapultepec en respuesta a una solicitud de información, el INAH argumenta que se reserva la copia del pago por uso del castillo para no violentar la secrecía de la indagatoria. ⚽️

Donald Trump “amenazó” con imponer un “gran arancel” a México por lechuga que ha sido ligada al brote de "diarrea explosiva" 🥬

Mueren mexicanos en ataques de EU a narcolanchas, medio estadounidense habla de al menos 13 connacionales fallecidos. ☠️

¿Qué scooters y bicis eléctricas deben registrarse para obtener placas en CDMX? ⚡️

Omar García Harfuch, informó que el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, asesinado, se encontraba bajo investigación por presuntos vínculos con células delictivas. ☠️

Proyecto inmbiliario amenaza dunas costeras en Yucatán, denuncian ambientalistas, peligra anidación de tortugas, dicen. 🏖️ 🐢

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Rommel Pacheco fija la meta de México en los Juegos Centroamericanos: ganar el medallero. 🥇

México vence a Antigua y Barbuda en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf. ⚽️

Comentarios de la audiencia.

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Dato musical.