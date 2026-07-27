Cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro Callejero, una fecha que pone el foco en la realidad que enfrentan millones de animales sin hogar y promueve acciones para fomentar la adopción responsable.

Cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro Callejero. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La conmemoración surgió como una iniciativa ciudadana y hoy busca generar conciencia sobre el abandono y el bienestar animal.

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¿Por qué se conmemora el Día Mundial del Perro Callejero cada 27 de julio?

El Día Mundial del Perro Callejero nació en 2008 gracias a una propuesta del periodista chileno Ignacio Gac, quien, mientras estudiaba en la Universidad de Chile, decidió impulsar una fecha dedicada a visibilizar las condiciones en las que sobreviven los perros abandonados.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial del Perro Callejero cada 27 de julio? Foto: Especial

La elección del mes de julio no fue casual. De acuerdo con el impulsor, durante esta época del año el invierno en Chile provoca jornadas con bajas temperaturas y lluvias constantes, factores que complican aún más la vida de los animales que no cuentan con un refugio.

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Esta iniciativa no sólo se quedó en ese país, pues trascendió fronteras y comenzó a difundirse en distintos países como una oportunidad para promover el cuidado, la protección y la adopción de perros en situación de calle.

¿Cuál es el objetivo del Día Mundial del Perro Callejero?

Más allá de recordar la situación de los animales sin hogar, esta fecha busca sensibilizar a la población sobre las consecuencias del abandono y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

También, refugios y asociaciones civiles aprovechan esta conmemoración para realizar campañas de adopción, esterilización y concientización, con el propósito de reducir el número de perros que viven en las calles.

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