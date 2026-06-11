Tendencias | 11-06-26 | 18:04 | Actualizada | 11-06-26 | 18:04 |

La ceremonia inaugural del se volvió tendencia en redes sociales al contar con la participación de artistas internacionales como Shakira, J Balvin, Andrea Bocelli, la surcoreana EJAE, Maná. Sin embargo, una de las sorpresas más inesperadas fue la aparición de en la cancha.

Los tiernos muñecos que han desencadenado todo un fenómeno global en los últimos años, acapararon los reflectores durante este 11 de junio, viralizando el momento.

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Unos segundos ante la cámara bastaron para que la afición del Estadio Ciudad de México, se rindiera ante la ternura de los muñecos coleccionables de Pop Mart, formando parte de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y provocando una avalancha de reacciones en redes sociales.

Con palomitas y pompones para disfrutar del partido y vistiendo jerseys oficiales, los Labubus se pelearon por sostener la copa como parte una activación para promocionar su nueva colección en colaboración con la FIFA.

A propósito de la colaboración, los Labubus Gigantes también tuvieron un importante cameo en el videoclip de “Goals”, la canción de Lisa de BLACKPINK, Annita y el nigeriano Rema que forma parte de los temas oficiales del Mundial de Fútbol.

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