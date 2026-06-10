Makan Delrahim, director jurídico de Paramount, lanzó una dura acusación contra Netflix al señalar que la plataforma de streaming estaría realizando una campaña para desacreditar la millonaria fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery.

De acuerdo con una carta enviada por Makan a la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EU dada a conocer por portales como The Streamable, Paramount asegura que Netflix ha trabajado discretamente para generar resistencia entre sindicatos, reguladores y otros actores de la industria, con el objetivo de frenar la aprobación del acuerdo.

Un portavoz de Netflix respondió afirmando que estas declaraciones carecen de fundamento:

“Son absurdas. Abandonamos ese acuerdo hace meses y seguimos enfocados en nuestros propios negocios, no en los de ellos”.

La controversia surgió después de que el sindicato International Brotherhood of Teamsters expresara su preocupación por el impacto que la fusión podría tener en los trabajadores del cine y la televisión. El organismo advirtió que operaciones similares en el pasado, como la compra de activos de Fox por parte de Disney en 2019, derivaron en despidos y cancelaciones de proyectos.

Paramount sostiene que la unión con Warner Bros. Discovery fortalecerá la producción de contenidos y abrirá más oportunidades laborales de trabajadores que participan en la realización de películas y series, pues, en un mercado cada vez más competitivo, aumentar el volumen de producción es fundamental para mantenerse vigente

Mientras continúan los debates, el acuerdo, valuado en 111 mil millones de dólares, parece avanzar, y aunque todavía enfrenta algunos obstáculos regulatorios, Paramount confía en que la operación quede cerrada durante el tercer trimestre de 2026.