La sociedad de egresados de El Colegio de México, COLMECAS alumni, informaron de la muerte del escritor, diplomático y profesor Bruno Hernández Piché. "Con pesar lamentamos el sensible fallecimiento del maestro Bruno Hernández Piche, colmeca alumni de la promoción 1992-1996 del programa de licenciatura en Relaciones internacionales del Centro de Estudios Internacionales (CEI), quien dedicó su vida al Servicio Exterior Mexicano."

A través de una esquela difundida en redes sociales, la comunidad a la que pertenecía Bruno H. Piché, expresan su "más sentido pésame a sus familiares, amistades y colegas. En paz descanse."

El ensayista, narrador y periodista nacido en Montreal, Canadá, en 1970, fue autor de obras como "La mala costumbre de la esperanza", "Los hechos", "El taller de no ficción", "Robinson ante el abismo: recuento de islas" y "Noviembre". Estudió en El Colegio de México, en Concordia University y King’s College. Fue editor, diplomático, promotor cultural, entre otros oficios y profesiones.

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Al conocer la noticia, escritores lamentaron su muerte. Edgardo Bermejo Mora escribió en X: "Con Bruno H. Piché se va una inteligencia brillante y profundamente atormentada de mi generación. Otra "inteligencia en llamas", como en el verso famoso de Gorostiza. Su talento dejó huella; sus demonios, también."

El también diplomático y gestor cultural dijo además que "La enfermedad fue estrechando el círculo hasta convertir el aislamiento en condena. Hace tiempo nuestros caminos se separaron, la incordia pudo más que la complicidad intelectual que alguna vez nos unió. Fue un hombre de inteligencia excepcional, un escritor y diplomático de talento poco común. Hoy los desencuentros pierden importancia frente a la tristeza enorme por una vida que pudo haber encontrado un desenlace distinto. Descanse en paz. Que perdure su memoria en sus libros y artículos, redactados entre el cielo y el infierno de la pasión intelectual."

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El editor Diego García Elío escribió también en su red social: "Debo decir que me entero de la muerte de Bruno Piché, de quien estaba distanciado hace algunos años, con enorme tristeza. Fue autor de esta casa editorial y un buen amigo. De él sí que se puede decir: descansa en paz, querido!".

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La revista "Letras Libres" también manifestó sus condolencias y lamentó el fallecimiento del escritor Bruno H. Piché, quien fue su colaborador, y en reconocimiento, vinculó algunos de sus textos publicados en la revista.

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Y es que además de escribir libros, Bruno H. Piché también publicó artículos en revistas como Confabulario, Letras Libres y Revista de la Universidad. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte.

Bruno H. Piché habría estado involucrado en la salida del escritor Jorge F. Hernández, como agregado cultural de México en España, en 2021, que generó una crisis en la diplomacia cultural mexicana que llevó a la renuncia del historiador Enrique Márquez, quien era el director de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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En el Servicio Exterior, el escritor que tenía maestría y cursos en Relaciones Internacionales y en Derecho estadounidense y migración, ocupó plazas como director de servicios documentales y de biblioteca, director de cooperación, consul adscrito y primer secretario de a la dirección general del Instituto Matías Romero.

Alejandro L. Madrid, otro creador que fue su amigo, escribió en Facebook: "Acabo de enterarme del fallecimiento de Bruno Hernandez Piché. Lo conocí en Chicago hace más de veinte años y su apoyo fue fundamental para poder realizar el trabajo de campo que me llevó a escribir Nor-Tec Rifa! Electronic Dance Music from Tijuana to the World. Después de eso coincidimos esporádicamente y siempre me dio mucho gusto reencontrarlo. Le tuve mucha estima, incluso aun después de un lamentable desencuentro que nos separó de manera irremediable hace un par de años. RIP Bruno Hernández Piché."