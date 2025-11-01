La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que la principal línea de investigación sobre la explosión ocurrida la tarde del sábado 1 de noviembre en una tienda Waldo’s de Hermosillo apunta a un posible accidente relacionado con un transformador ubicado dentro del establecimiento.

El siniestro, registrado alrededor de las 15:06 horas en el local situado sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, dejó un saldo preliminar de 23 personas fallecidas y 12 heridas, de acuerdo con datos confirmados por el fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El estallido provocó un incendio de gran magnitud que consumió rápidamente el interior del comercio. Según testimonios, varios clientes buscaron refugio dentro del local tras la detonación, quedando atrapados entre las llamas antes de poder evacuar.

Lee también Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos

Los cuerpos de emergencia y elementos de seguridad arribaron de inmediato al lugar para sofocar el fuego y auxiliar a las víctimas. Hasta la noche del sábado, cinco personas permanecían hospitalizadas en distintas clínicas de la capital sonorense, informó la Fiscalía.

Las labores de rescate y remoción de escombros continuaron durante la noche, mientras se esperaba la confirmación oficial del número total de víctimas y el avance de las investigaciones.

Hipótesis y avances de la investigación

La FGJE precisó que, de manera preliminar, el evento se considera accidental y que los peritos trabajan sobre la hipótesis de una falla eléctrica o explosión en un transformador interno como posible origen del incendio.

Lee también Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

Una vez que el Departamento de Bomberos concluya con las labores de enfriamiento y retiro de escombros, los investigadores ingresarán al inmueble para realizar un peritaje estructural que permita confirmar o descartar esta versión.

Autoridades expresan duelo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, calificó el hecho como “un día triste para Sonora”, y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

“El Gobierno del Estado realizará todas las acciones necesarias para apoyar a las familias y personas afectadas por la explosión ocurrida en la tienda Waldo’s”, señaló el mandatario estatal.

Lee también VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

Por su parte, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, informó que se ha instruido a las dependencias municipales para brindar atención inmediata a los afectados y colaborar con los tres niveles de gobierno en las tareas de apoyo y esclarecimiento del caso.

"Ofrecemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas", externó Astiazarán.

Desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y dio a conocer que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para enviar un equipo de apoyo a Sonora.

Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo.



He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

Comunicado de la empresa

La cadena Waldo’s lamentó profundamente el siniestro y aseguró que colaborará de forma transparente con las autoridades.

“Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Nuestro equipo está trabajando para brindarles el apoyo necesario en estas circunstancias”, indicó.

Comunicado de Waldo's ante siniestro en sucursal de Hermosillo, Sonora. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/bmc