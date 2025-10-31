Monterrey, Nuevo León. – Al menos 200 pacientes de urgencias y de internamiento fueron desalojados tras un incendio registrado en el Hospital General de Zona No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monterrey.

El siniestro se reportó pasadas las 12:00 horas en el área de la Jefatura de Servicios Preventivos del hospital, ubicado sobre la Avenida Constitución, en la colonia Obrera.

A través de un comunicado, el IMSS informó que el incendio se originó por un corto circuito en una computadora.

Lee también: La gastronomía no solo se saborea, también impulsa economías, señala Cecilia Patrón en Asamblea de Gastronomía de UNESCO

En cuestión de minutos el fuego se propagó a distintas áreas del nosocomio, por lo que fue necesario el traslado de cientos de pacientes, sobre todo los ubicados en los pisos 2, 3 y 4 del hospital.

“El fuego se propagó parcialmente dentro del consultorio, por lo que se activó el Programa Interno de Protección Civil y el Código Rojo para el primer piso del inmueble, procediendo al desalojo de pacientes, familiares y personal.

De inmediato, la Unidad Interna de Protección Civil intervino utilizando extintores y el sistema de hidrantes para controlar el siniestro. El H. Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil del Estado y del municipio de Monterrey arribaron al lugar a las 12:30 horas, logrando controlar la situación en su totalidad”, señala el comunicado.

Lee también: Rescata Marina a 28 jóvenes que iban a Topolobampo, Sinaloa; la mayoría son menores de edad

Los pacientes desalojados fueron trasladados a otros nosocomios para su atención médica.

Para sofocar el fuego fue necesaria la intervención de los bomberos del estado, rescatistas de Protección Civil Estatal y del municipio de Monterrey, así como del personal brigadista del hospital.

El IMSS descartó personas y pacientes lesionados durante el siniestro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr