Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Identifican a mexicano entre los 2 muertos por inundaciones durante lluvias torrenciales en Nueva York

Buen Fin 2025: Ganadores del sorteo fiscal no pagarán impuestos

“En nuestra historia ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

Sería irresponsable eliminar decreto de AMLO de trasladar carga al AIFA: Sheinbaum; "habría una saturación", advierte

Monterrey, Nuevo León. – Al menos 200 y de internamiento fueron desalojados tras un incendio registrado en el Hospital General de Zona No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en .

El siniestro se reportó pasadas las 12:00 horas en el área de la Jefatura de Servicios Preventivos del hospital, ubicado sobre la Avenida Constitución, en la .

A través de un comunicado, el IMSS informó que el incendio se originó por un corto circuito en una computadora.

En cuestión de minutos el fuego se propagó a distintas áreas del nosocomio, por lo que fue necesario el traslado de cientos de pacientes, sobre todo los ubicados en los pisos 2, 3 y 4 del hospital.

“El fuego se propagó parcialmente dentro del consultorio, por lo que se activó el Programa Interno de Protección Civil y el Código Rojo para el primer piso del inmueble, procediendo al desalojo de pacientes, familiares y personal.

De inmediato, la Unidad Interna de Protección Civil intervino utilizando extintores y el sistema de hidrantes para controlar el siniestro. El H. Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil del Estado y del municipio de Monterrey arribaron al lugar a las 12:30 horas, logrando controlar la situación en su totalidad”, señala el comunicado.

Los pacientes desalojados fueron trasladados a otros nosocomios para su atención médica.

Para sofocar el fuego fue necesaria la intervención de los bomberos del estado, rescatistas de Protección Civil Estatal y del municipio de Monterrey, así como del personal brigadista del hospital.

El IMSS descartó personas y pacientes lesionados durante el siniestro.

