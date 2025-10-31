Al señalar que las detenciones que se han dado en fechas recientes de exmandos policiales ligados al Grupo Criminal conocido como La Barredora, son parte de las ordenes de aprensión giradas por la Fiscalía, el gobernador de Tabasco, Javier May, advirtió que pronto habrá más detenciones.

Lo anterior al ser cuestionado sobre la detención de Leonardo Arturo Leyva Ávalos, exdirector general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021 y conocido con el alias de ‘El Carnal’.

Asimismo, fue inquirido, sobre el excomisionado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José del Carmen Castillo Ramírez, otro de los personajes acusado de vínculos con el crimen organizado, y quien sigue prófugo, por lo que, a decir del mandatario, ya trabajan en ello y pronto habrá resultados.

"La fiscalía es la que lleva el tema. Digo, se habrá de desprender... ahí vamos... es parte de las órdenes de aprehensión que hay y del combate de cero impunidad. Vamos avanzando mucho en el tema de lograr una paz verdadera en nuestro estado. Entonces, pues es parte de todo lo que se ha desprendido y vamos a seguir actuando.

“Se sigue avanzando en el tema de inteligencia, estamos avanzando. - Es una importante detención, José del Carmen Castillo sigue libre. - Ya habrá resultados. Ya habrá más resultados", reiteró.

Cabe señalar que, entre las detenciones más importantes de ‘La Barredora’, se encuentra las del ex secretario de seguridad y líder del grupo criminal, Hernán Bermúdez Requena; así como de Ulises Pinto, alias ‘El Pinto’, identificado como el segundo al mando de la organización.

Carlos Tomás ‘N’, alias ‘El Lic’ y/o ‘El Tomasín’, presunto abogado personal de Hernán Bermúdez Requena; Francisco Javier ‘N’ alias ‘Guasón’, Edson Aldair ‘N’ alias ‘Zavala’, y José Luis ‘N’, todos miembros clave del grupo

Además, han sido detenidos Humberto "N", Beto Coca, identificado como uno de los operadores regionales del grupo delictivo La Barredora y distribuidor de droga y Guadalupe Luna Hernández, alias La Coyota o Lucha, a quien se le identifica como brazo armado del cártel de La Barredora, entre otros detenidos.

