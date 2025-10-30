Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Autoridades federales detuvieron en Chiapas a Leonardo Arturo Leyva Ávalos de 55 años, alias “El Carnal”, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y es uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena de la organización criminal “La Barredora”.

De acuerdo a las investigaciones, el 5 de febrero de 2021 fue nombrado director general de la Policía Estatal de Tabasco.

El Gabinete de Seguridad informó que, resultado de las acciones coordinadas para desarticular grupos criminales en el país, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Fiscalías de Tabasco y Chiapas, arrestaron a “El Carnal”.

Los uniformados desarrollaron líneas de investigación para detener a generadores de violencia, con esto obtuvieron datos sobre la zona de movilidad de un exfuncionario público vinculado a un grupo criminal.

Mediante recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, los efectivos identificaron y le marcaron el alto a Leyva Ávalos.

Los uniformados aseguraron también armas de fuego, narcóticos y diversos indicios que lo vinculan con delitos de narcomenudeo y portación ilegal de armas.

De acuerdo con las investigaciones, Leonardo Arturo Leyva habría operado como informante y brazo armado al servicio del grupo criminal conocido como “La Barredora”, filtrando información sobre operativos a cambio de dinero y protección.

Informaron además que, en las próximas horas, el detenido será trasladado a la Ciudad de México, donde enfrentará cargos federales relacionados con delincuencia organizada y corrupción.

Al grupo delictivo "La Barredora" se le relaciona con extorsiones a comerciantes, secuestro, distribución y venta de droga.

Además, se tiene conocimiento que utilizan armas de alto calibre y sus integrantes se caracterizan por realizar acciones de extrema violencia como quema de vehículos y homicidios.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la sociedad para combatir a la delincuencia organizada, inhibir los delitos y recuperar la tranquilidad de las familias.

