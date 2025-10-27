Autoridades federales ejecutaron tres cateos en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, vinculados a Rafael Osorio Uscanga “El Fallo”, jefe de plaza en esa localidad, afín al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) relacionados con los delitos de extorsiones, secuestros y robos con violencia.

Los uniformados aseguraron cuatro armas largas, 166 cartuchos, seis granadas, 39 vehículos, nueve tractocamiones, seis camiones de volteo, dos vehículos tipo pipa, dos remolques.

Cateo en Veracruz ligado a "El Fallo", del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: Especial

También dos retroexcavadoras, una camioneta tipo redilas y cinco motocicletas, cámaras fotográficas, 17 equipos telefónicos, dinero en efectivo y otros aparatos electrónicos.

Lo asegurado representa una afectación económica de más de 45 millones de pesos y una merma logística a las operaciones de esa facción en la región al haber asegurado vehículos, maquinaria y diverso equipo.

El Gabinete de Seguridad informó que resultado de los operativos para combatir a los generadores de violencia en Veracruz, en una acción encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Así como Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, ejecutaron las órdenes de cateo.

El Gabinete de seguridad señaló que debilita la infraestructura y capacidades operativas de las organizaciones criminales, trabajando de manera coordinada, a fin de contribuir con la paz y seguridad de las familias.

