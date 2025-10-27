La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que se haya llegado a un acuerdo con el empresario Ricardo Salinas Pliego, ante el adeudo que tienen en el pago de impuestos.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que si el presidente de Grupo Salinas hubiera querido pagar, ya lo hubiera hecho.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal hizo referencia a una carta que publicó Salinas Pliego, en la que asegura que Grupo Salinas sí quiere pagar y que “es tiempo de que todo México conozca la verdad”.

La carta de Salinas Pliego a Sheinbaum

Grupo Salinas expuso la carta que el empresario le hizo llegar a Sheinbaum Pardo hace más de un año: “En ella, además de expresarle nuestra voluntad para pagar lo que es legal y correcto, le informó sobre las mesas de negociación que se tuvieron con la Secretaría de Gobernación el sexenio pasado”.

“Publicó el Grupo Salinas en sus redes sociales una carta que nos envió en octubre del 2024. En esa carta menciona que Arturo Medina (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob) había llegado a un acuerdo con ellos en la pasada administración, con el presidente López Obrador.

“Le pedí a Arturo que viniera para que explicara realmente lo que ocurrió. Nunca se llegó a ningún acuerdo”, explicó la titular del Ejecutivo federal.

Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

“Si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento. Con el SAT no se requiere ninguna reunión, con el SAT no se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente hoy pueden pagar”, dijo.

Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, refirió que el grupo empresarial no obtendrá una respuesta del SAT, debido a “la manera en que acostumbran litigar presentando recursos para frenar el cobro y alargar los procesos legales”.

Comentó que el SAT ha decidido esperar la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para darles respuesta.

“Es preciso aclarar que si es el deseo de estas empresas realizar algún pago relacionado con estos adeudos, pueden hacerlo hoy mismo, en cualquier momento, sin restricción, no necesitan una reunión específica con la autoridad fiscal o cualquiera otra, ni una respuesta específica pueden hacerlo hoy mismo”, declaró.

Grisel Galeano, Procuradora Fiscal de la Federación. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

