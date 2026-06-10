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Contar con una buena lavadora en casa puede hacer una gran diferencia en las tareas del día a día, especialmente cuando se trata de ahorrar tiempo y esfuerzo.
Si estás pensando en renovar tus electrodomésticos sin afectar demasiado tu presupuesto, Walmart lanzó una oferta que ha llamado la atención de los consumidores: una lavadora disponible por menos de 8 mil pesos.
Además de su precio accesible, este modelo destaca por incorporar funciones diseñadas para facilitar el lavado de la ropa y optimizar el consumo de agua y energía.
Te contamos cuáles son sus principales características y por qué podría convertirse en una excelente opción para tu hogar.
Walmart pone en oferta lavadora a menos de 8 mil pesos
Lavadora Samsung 20 kg
Lavadora Samsung de 20 kg es una opción diseñada para hogares que requieren una gran capacidad de lavado sin sacrificar eficiencia y tecnología. Gracias a su tambor de 20 kilogramos, permite lavar grandes cargas de ropa, cobijas, edredones y prendas voluminosas en menos ciclos, ayudando a optimizar tiempo y recursos en el hogar.
Entre sus principales características destacan sus programas de lavado especializados, que se adaptan a diferentes tipos de telas y niveles de suciedad. Además, incorpora tecnologías desarrolladas por Samsung para mejorar el cuidado de las prendas, reducir el desgaste de los tejidos y ofrecer una limpieza profunda incluso en cargas pesadas.
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Su diseño moderno y su panel de control intuitivo facilitan la operación, mientras que su amplia capacidad la hace ideal para familias numerosas o para quienes buscan reducir la frecuencia de lavado.
Consigue este producto a tan solo $7,590.00
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