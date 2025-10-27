La mañanera de Sheinbaum, 27 de octubre, minuto a minuto

Es falso que en la administración se haya llegado a un acuerdo con Grupo Salinas en relación a los adeudos que tiene con el fisco desde 2008 a 2013, dijo Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

“En varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes, nunca se acordó un monto ni la ruta de solución. Esto, debido a que siempre discrepó del monto de adeudo que el SAT le encontró”, mencionó.