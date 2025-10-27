La mañanera de Sheinbaum, 27 de octubre, minuto a minuto

Más Información
El Tren México–Toluca ya recorrió tres sexenios; “El Insurgente” por fin se dirige a su estación final
Nación 08:03 AM
El adeudo de 270 millones de pesos que menciona haber pagado correspondía a otro juicio distinto, “de años anteriores y que no tiene relación con los adeudos que hoy están a discusión”, comentó Arturo Medina en relación a Grupo Salinas.
Nación 08:02 AM
Es falso que en la administración se haya llegado a un acuerdo con Grupo Salinas en relación a los adeudos que tiene con el fisco desde 2008 a 2013, dijo Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
“En varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes, nunca se acordó un monto ni la ruta de solución. Esto, debido a que siempre discrepó del monto de adeudo que el SAT le encontró”, mencionó.
Nación 07:59 AM
Se ha restablecido el paso en 220 localidades, de un total de 288, con la liberación de 415 caminos en cinco estados afectados, detalló el secretario Jesús Esteva. Además, se han liberado todos los caminos interrumpidos en Querétaro y en San Luis Potosí.
Nación 07:56 AM
Se ha restablecido la energía eléctrica en el 100% de las zonas afectadas por fuertes lluvias, se han aplicado más de 463 mil vacunas y más de 53 mil personas se encuentran ateniendo la emergencia, informó Jesús Esteva, secretario de Comunicaciones y Transportes.
Nación 07:53 AM
El Censo Bienestar registra un avance de 103 mil 245 viviendas censadas en los cinco estados afectados por fuertes lluvias. Hasta el día de ayer, 70 mil 256 personas han recibido el primer apoyo económico de 20 mil pesos, informó Ariadna Montiel.
Nación 07:50 AM
Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, señaló que las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar se entregarán entre el 10 de octubre y 10 de noviembre. Destacó que un millón 349 mil 462 beneficiarias ya recibieron su tarjeta. “Los depósitos se realizarán a finales del mes de noviembre, principios de diciembre”, subrayó.
Nación 07:47 AM
Por instrucciones de la Presidenta, Iván Escalante informó que Profeco desplegó un operativo especial desde el 16 de octubre en comunidades de 26 municipios afectados por fuertes lluvias para monitoreo de precios de productos considerados como prioritarios. En las zonas visitadas, aseguró, no se registraron alza en los costos.
Nación 07:43 AM
Iván Escalante, titular de Profeco, presentó la sección “¿Quién es quién en los precios?”. Señaló a FINABIEN y Pagaphone Smart Pay como las remesadoras mejor evaluadas. En contraste, Pangea Money Transfer fue una de las peores calificadas.
