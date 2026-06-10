Una fuga de gas L.P, originada probablemente por una toma clandestina en el municipio poblano de San Matías Tlalancaleca, provocó la movilización de cuerpos de seguridad y auxilio, así como la evacuación de personas que habitaban en las cercanías.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy en las inmediaciones del paraje conocido como “Cuatro Caminos” de la Junta Auxiliar de San Francisco Tláloc, donde se detectó una nube de gas de aproximadamente 500 metros de longitud por 50 metros.

La concentración de gas fue cercana al cuatro por ciento del Límite Inferior de Explosividad, motivo por el cual se implementaron de manera inmediata acciones preventivas para la protección de la población.

Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, realizó labores de evacuación preventiva de habitantes de la Junta Auxiliar de San Francisco Tláloc.

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La alerta a la población se efectuó mediante recorridos de seguridad pública y el apoyo de autoridades comunitarias, lo que permitió el desalojo oportuno de las zonas cercanas al incidente.

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De manera preliminar, se presume que el incidente podría estar relacionado con una toma clandestina; sin embargo, las causas serán determinadas por las autoridades competentes, una vez concluidas las investigaciones correspondientes.

Personal especializado de Pemex, en coordinación con Bomberos del Estado y de la Coordinación General Protección Civil, iniciaron labores para contener la fuga y evitar una desgracia.

Como parte de las acciones, personal de Petróleos Mexicanos realiza una quema controlada en la zona para facilitar las maniobras de sellado de la toma que provocó una fuga de gas L.P.

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El gobierno estatal informó que no existen riesgos para la población y las labores se desarrollan bajo los protocolos de seguridad correspondientes y cuentan con la participación de personal especializado para atender la situación de manera oportuna.

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Las tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos y gas LP aumentaron en Puebla durante el primer trimestre del año.

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Puebla destacó al registrar aumentos en más del 50 por ciento en varios municipios de su territorio, según documentó el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

La organización civil, reportó que Puebla se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en tomas clandestinas de gas LP con 157.

Registró un aumento del 35.34 por ciento, pues mientras en 2025 se tuvo un registro de 116, para este año en el mismo lapso de tiempo (enero-marzo), el conteo subió a 157.

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