Monterrey. – Un intento de asalto en una tienda de abarrotes derivó en un enfrentamiento armado que dejó un presunto delincuente muerto, otro herido y el fallecimiento del hijo del propietario del negocio, al norte de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el negocio denominado Abarrotes Tejeda, ubicado en el cruce de las calles Alfonso Santos Palomo y Mártires de Río Blanco, en la colonia CROC.

Al recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de la Fuerza Civil acudieron al sitio y al llegar encontraron a tres personas lesionadas, por lo que solicitaron apoyo médico.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron la muerte de uno de los presuntos asaltantes en el lugar, mientras que un segundo hombre fue trasladado con heridas de bala al Hospital Tierra y Libertad.

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José Tejada, de 32 años, hijo del dueño del negocio, también resultó herido durante el intercambio de disparos.

El joven fue trasladado al Hospital Universitario, donde minutos después se reportó su fallecimiento.

Según información preliminar Juan, de 70 años y propietario de la tienda, se encontraba en una habitación de la vivienda donde opera el negocio cuando escuchó gritos provenientes del área de ventas.

Al descender, presuntamente encontró a dos hombres que golpeaban y amenazaban con un arma de fuego a su hijo durante un intento de robo. Ante la situación, tomó un revólver y disparó contra los agresores.

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Testigos señalaron que en el sitio se registró un intercambio de disparos.

Como resultado, uno de los presuntos responsables murió y otro más resultó lesionado. Durante la agresión, José Tejada recibió impactos de bala que posteriormente le causaron la muerte.

Las primeras investigaciones apuntan a que los dos hombres llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta para cometer el atraco. Hasta el momento no han sido identificados.

La zona fue acordonada por elementos policiacos, mientras peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para esclarecer la mecánica de los hechos.