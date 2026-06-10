Culiacán. - En la capital del estado se registraron dos nuevos asesinatos a balazos, en uno de los casos la víctima de nombre Yahir “N”, de 43 años, fue sorprendido por sus agresores en el interior de un negocio acondicionado como lavado de vehículos en la colonia Diez de Mayo.

Los vecinos de la calle Geranio escucharon varias detonaciones de armas de fuego en una vivienda cuyo patio enorme es operado como lavado de autos, por lo que lo reportaron a las líneas de emergencia. Por lo anterior elementos policiacos y cuerpos de auxilio llegaron al lugar para verificar los hechos.

Al llegar al lugar, el personal militar y de la Estatal Preventiva encontraron a Yahir “N” recostado con varios impactos de bala, el cual no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que acudiera a levantar el cuerpo y las actas respectivas.

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En un segundo hecho, registrado en el fraccionamiento Capistrano, una persona del sexo masculino de nombre Javier “N”, de oficio mecánico automotriz, fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba a bordo de una camioneta estacionada.

Los vecinos de ese sector escucharon repetidas detonaciones de armas de fuego, por lo que llamaron a las líneas de emergencia, por lo que un grupo de elementos estatales, municipales y del ejército acudieron al lugar a verificar lo que sucedía.

El personal de la Cruz Roja que respondió a la alerta, al revisar a la persona que se encontraba inmóvil a bordo de una camioneta con heridas de bala, determinaron que éste había fallecido al no presentar signos vitales.