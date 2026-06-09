[Publicidad]
Elementos de la policía de Gómez Palacio, Durango, localizaron la tarde del lunes, restos humanos en las inmediaciones del Rastro Municipal, después de haber recibido un reporte ciudadano que alertó de la posible presencia de restos óseos.
El reporte llegó alrededor de las 16:30 horas y generó en una movilización policiaca. Al inspeccionar la zona referida, los policías confirmaron el hallazgo de una pierna conectada al coxis.
En el lugar fueron localizadas diversas prendas de vestir como una camisa negra de tirantes, un short verde, una falda negra y calzado deportivo azul.
Lee también Detienen a cuatro policías estatales por homicidio de universitario en Tabasco; Fiscalía investiga encubrimiento
Según los primeros reportes, el resto óseo tiene presencia de tatuajes, pero no pudieron ser identificados hasta el momento.
Al lugar acudió personal de Servicios Periciales de la fiscalía de Durango para iniciar las investigaciones correspondientes. Los restos humanos fueron llevados al Servicio Médico Forense.
Hasta el momento las autoridades de Durango no han precisado más información sobre este hallazgo.
Detienen a diputado local del PT y su hermana en Coahuila; legislador denuncia golpes y persecución política
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Argentina golea a Islandia y se declara lista para buscar el bicampeonato en el Mundial 2026
Tendencias
¿Cómo le irá a México en el Mundial?; la predicción de un perrito que causa furor en redes sociales
Estados
Fiscalía de Chiapas captura a Joseph "N", pareja de mujer estadounidense asesinada en Zinacantán; rescatan a sus siete hijos
Tendencias
¿Cómo eliminar el moho del lavadero?; descubre el truco casero para acabar con la humedad
Sección
¡Que anillote! Angela Aguilar presume lujoso anillo que le obsequio su marido Christian Nodal
Sección
Ecatepec asegura más de 100 tomas clandestinas de agua en operativo Neptuno
Sección
¿Malagradecido? Prestigioso abogado acusa a Gustavo Adolfo Infante de no reconocer su trabajo
Sección
¿Qué significan los colores de la bandera LGBT+? El origen de cada tono