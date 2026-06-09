Elementos de la policía de Gómez Palacio, Durango, localizaron la tarde del lunes, restos humanos en las inmediaciones del Rastro Municipal, después de haber recibido un reporte ciudadano que alertó de la posible presencia de restos óseos.

El reporte llegó alrededor de las 16:30 horas y generó en una movilización policiaca. Al inspeccionar la zona referida, los policías confirmaron el hallazgo de una pierna conectada al coxis.

En el lugar fueron localizadas diversas prendas de vestir como una camisa negra de tirantes, un short verde, una falda negra y calzado deportivo azul.

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Según los primeros reportes, el resto óseo tiene presencia de tatuajes, pero no pudieron ser identificados hasta el momento.

Al lugar acudió personal de Servicios Periciales de la fiscalía de Durango para iniciar las investigaciones correspondientes. Los restos humanos fueron llevados al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento las autoridades de Durango no han precisado más información sobre este hallazgo.

vr/cr