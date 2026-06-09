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Culiacán, Sin.- Un nuevo hecho de violencia tuvo lugar en la salida sur de la cabecera municipal de Escuinapa, en donde un vehículo y una tienda de conveniencia resultaron con severos daños, presuntamente a causa de la detonación de un artefacto explosivo.
Este nuevo hecho, se sumó a los recientes acontecimientos en los que tía y sobrina, deportistas reconocidos de dicho municipio resultaron muertos en un fuego cruzado entre dos grupos armados y la esposa del adulto, Yessenia “N”, resultó gravemente herida.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado divulgó en un breve mensaje que durante la madrugada de este martes, en atención a un reporte a las líneas de emergencia, un grupo interinstitucional de fuerzas federales y estatales, acudieron a verificar y encontraron un vehículo y un negocio siniestrados, sin dar mayores detalles.
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Este nuevo evento de violencia, se registró horas antes de que la gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla Valverde viajara al municipio de Escuinapa a visitar a la pareja de Arturo Ramiro, beisbolista y tía de Grecia Guadalupe “N” de 14 años, paraatleta, la cual resultó herida y se encuentra hospitalizada.
Los datos de la detonación de un artefacto explosivo, según las versiones que se han divulgado en redes sociales, causó alarma entre los vecinos, ya que esta provocó la vibración intenta de ventanas y puertas de viviendas cercanas, sin que se tenga reportes de personas lesionadas.
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