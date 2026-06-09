Culiacán.- Las muertes en un fuego cruzado de la paratleta Grecia Guadalupe “N”, de 14 años, y su tío Arturo Ramiro “N”, beisbolista y funcionario deportivo del municipio de Escuinapa, motivó exigencias para que se esclarezcan sus asesinatos y activistas convocarán a una marcha el próximo domingo para demandar un alto a la violencia.

Desde la Secretaría de la Mujer en el Estado se hizo un llamado a las autoridades para que los responsables de este doble homicidio sean llevados ante la ley y se haga justicia para que ninguna niña o adolescente vea vulnerado sus derechos a vivir una vida libre de violencia.

La dependencia estatal dio a conocer que la pérdida de la vida de la niña en circunstancias tan dolorosas y ajenas a su voluntad enluta a toda la sociedad sinaloense y ofrecieron brindar atención y acompañamiento a la familia de las víctimas.

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El colectivo feminista Orquídeas Moradas convocó a la población del municipio de Escuinapa a sumarse el próximo domingo a una marcha, todos vestidos de negro, para decir el voz alta lo que esta sucediendo en esta zona del estado.

Las activistas de género externaron su repudio a estos actos de violencia en los que Arturo Ramiro “N”, beisbolista reconocido y funcionario del Instituto del Deporte de Escuinapa, junto con su sobrina Grecia Guadalupe “N”, de 14 años, quien es una destacada paratletista, resultaron muertos al quedar en un fuego cruzado.

Estos, junto con Yessenia “N”, viajaban en una motocicleta rumbo al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que fuera atendida la adolescente por una picadura de alacrán, recibieron disparos de armas de fuego.