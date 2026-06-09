Salamanca.- El consumo de tequila presuntamente adulterado en una fiesta de XV años elevó a cuatro la cifra de personas fallecidas y a 28 las hospitalizadas por intoxicación etílica.

Además, ante la posibilidad de que más personas presenten daño a la salud por la ingesta de esa bebida alcohólica, el secretario de Salud del estado, Gabriel Cortés Alcalá, hizo un llamado a quienes hayan estado en ese evento a acudir a una unidad de Salud si presentan algún síntoma.

El sábado 6 de junio de 2026, habitantes de la comunidad Puerto de Valle, Salamanca, acudieron a la celebración de una quinceañera, y la madrugada del día siguiente y el lunes comenzaron con malestares.

Entre las personas enfermas y fallecidos por la intoxicación se encuentran la festejada, su padre, su madre y otros familiares.

La Fiscalía General del Estado informó que tres hombres y una mujer murieron, y que la causa de la muerte se encuentra en investigación.

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La Secretaría de Salud de Guanajuato detalló que ha brindado atención médica a 28 personas con síntomas compatibles con probable intoxicación etílica en el Hospital de la Gente del municipio de Salamanca.

Hasta la mañana de este martes, cinco personas permanecen hospitalizadas y se reportan fuera de peligro. Dos de ellas fueron trasladadas para continuar su atención a los Hospitales de Celaya e Irapuato.

26 pacientes fueron dados de alta para el retorno a sus hogares, con indicaciones médicas y seguimiento abierto.

Mujeres y hombres afectados, varios de ellos adolescentes, presentaron síntomas como dolor de cabeza intenso, mareo, náusea, vómito, dolor abdominal, alteraciones visuales y cambios en el estado de conciencia.

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Todas las personas dijeron haber asistido a una reunión el pasado sábado en la comunidad de Puerto del Valle.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá, señaló que se mantiene un seguimiento cercano a cada caso.

Por indicación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se ha puesto a disposición apoyo psicológico para las familias de las personas afectadas.

Los últimos ingresos se registraron la tarde del lunes en el Hospital General de Salamanca. Desde entonces, el personal de Salud ha brindado atención oportuna y acompañamiento a quienes lo necesitan.

Las autoridades no han dado a conocer el origen o procedencia del tequila o tipo de bebida que provocó la intoxicación masiva.