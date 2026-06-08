Salamanca, Gto.- Al menos trece personas se intoxicaron con tequila presuntamente adulterada que tomaron en una fiesta de XV años, y dos de ellas, de 28 y 39 años, murieron cuando eran trasladadas de la comunidad Puerto de Valle a un hospital, en Salamanca, Guanajuato.

Entre las afectadas se encuentra la festejada y su madre.

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) recibió a once pacientes, cuatro de ellos se reportan graves: dos hombres de 16 y 25 años de edad y dos mujeres de 21 y 47 años.

Otros acudieron a pedir atención a unidades del Seguro Social por el daño que sufrieron por la ingesta de un “tequila adulterado”, reportaron vecinos de la comunidad; sin embargo, la institución no ha emitido un reporte oficial.

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La SSG informó que once personas fueron recibidas en el área de Urgencias del Hospital de la Gente de Salamanca con síntomas compatibles con probable intoxicación etílica, en donde reciben atención médica especializada.

Personal de Salud valoró a los afectados y diagnosticó que siete se encuentran estables, dos de ellos pacientes masculinos de 21 y 30 años y cinco mujeres de 15, 15, 29, 36 y 45 años de edad.

Las personas ingresaron de manera paulatina durante la mañana y mediodía de este 8 de junio de 2026, todos con sintomatología similar.

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Las víctimas coincidieron en un evento social realizado el pasado sábado en la comunidad de Puerto de Valle, de esta ciudad, y durante el domingo comenzaron a presentar malestar general, sobre todo dolor de cabeza.

En un comunicado, la SSG explicó que, de acuerdo a los datos recabados, durante la madrugada del lunes su estado de salud se agravó, manifestando síntomas como visión borrosa, vómito, hipotermia y somnolencia profunda.

Familiares trasladaron a los enfermos al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de la comunidad de Valtierrilla, donde fueron referidos al Hospital de Salamanca, en tanto que otros acudieron por sus propios medios directamente al Hospital General.

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La Secretaría de Salud de Guanajuato reiteró su compromiso de brindar atención oportuna, dar seguimiento puntual a este caso y continuar trabajando por la protección de la salud de todas y todos los guanajuatenses.

La dependencia no identificó el tipo de bebida alcohólica que consumieron los pacientes.

La Fiscalía General del Estado dio inicio a una investigación para determinar la causa de muerte de las personas que no alcanzaron a llegar a recibir a atención médica, y de las personas con daño a su salud, entre las que se encuentran la quinceañera y su madre.

dmrr