Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, y exjefe del SAT en el sexenio pasado, aseguró que es falso que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se haya llegado a un acuerdo con el Grupo Salinas para el pago de adeudos que tiene con el fisco, y afirmó que nunca se acordó un monto, ni la ruta de solución.

Esto, indicó el subsecretario, se debió a que el Grupo Salinas siempre discrepó del monto de adeudo que el SAT le determinó, y siempre sostuvo que el monto de su deuda era menor a lo determinado por el SAT.

En respuesta a la carta que publicó Ricardo Salinas Pliego en la que asegura que Grupo Salinas sí quiere pagar y que “es tiempo de que todo México conozca la verdad”, el exjefe del SAT destacó que que los adeudos empezaron hace más de 17 años, es decir, desde hace tres sexenios, y que ninguno inició con los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y que en ninguno han querido pagar.

Lee también “Nunca se llegó a ningún acuerdo”, responde Sheinbaum a Salinas ante pago de impuestos

"Es falso que la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación a los adeudos que tiene con el fisco desde los años de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Sí bien es cierto en varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes nunca se acordó un monto, ni la ruta de solución. Esto debido a que el consorcio empresarial siempre discrepo del monto de adeudo que el SAT le determinó.

"El grupo siempre sostuvo que el monto de su deuda era menor a lo determinado por el SAT. Nunca se firmó algún acuerdo, no existe un documento firmado".

En Palacio Nacional, el subsecretario indicó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le instruyó que para avanzar en cualquier acuerdo, no se podían condonar impuestos, y que solo se podrían aplicar reducciones legales en recargos como a cualquier contribuyente y que cualquier acuerdo primero tenía que ser validado por el Poder Judicial cosa que nunca ocurrió.

Lee también Notarias de Adán y amigos, vía para negocios jugosos

Como segundo punto, Félix Arturo Medina Padilla señaló que el adeudo de 2 mil 700 millones de pesos que menciona Grupo Salinas haber pagado correspondían a otro juicio distinto de años anteriores y que no tiene relación con los adeudos que hoy están en discusión.

"Decir también, que este pago derivó de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo.

El subsecretario también manifestó que es falso que el SAT haya incumplido un supuesto acuerdo de mandar expedientes a un ministro de la Corte de aquella época "sencillamente porque nunca hubo ese acuerdo".

Lee también Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina: es un pueblo “con derecho a existir”

"También es falso decir un ministro de la Corte guardó en un cajón más de nueve meses un expediente por un supuesto acuerdo. Este acuerdo nunca existió."

"No se explicaría por qué el ministro lo guardo ilegalmente en un cajón, sino era porque tenía un acuerdo con el grupo empresarial ¿Para qué? Para no resolver el pago de impuestos."

Como punto final, el subsecretario manifestó que los adeudos del grupo empresarial empezaron hace más de 17 años, es decir, desde hace tres sexenios.

"Ninguno inició con los gobiernos de la transformación y en ninguno han querido pagar. El Grupo Salinas falta a la verdad", finalizó.

Sheinbaum: Quieren hacer de esto un tema político, quieren victimizarse

Pidió la Presidenta que se sepa que son créditos fiscales de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: “O sea, son querellas de aquella época, ni siquiera son créditos fiscales del periodo del presidente López Obrador, son de antes”.

“Tiene que pagar. ¿Quieren pagar? Paguen, no se necesitan mesas de negociación”, insistió.

Declaró que quiere hacer de esto un tema político: “No es político, es jurídico y de impuestos, no tiene nada que ver con la política, son ellos los que están politizando el tema”.

Sheinbaum Pardo ironizó: “Toma chocolate, paga lo que debes”. En alusión a las palabras del expresidente Vicente Fox, expresó que paguen “hoy, hoy, hoy”.

“Quieren victimizarse, se llama Estado de Derecho”, agregó al insistir a Grupo Salinas que ahí están las oficinas del SAT y las transferencias electrónicas para que paguen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr