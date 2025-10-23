Más Información

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Ssa apertura módulos de vacunación para temporada invernal; se aplicarán biológicos contra Covid-19, influenza y neumococo

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Suman 345 mil litros de crudo recuperado tras derrame en ríos de Veracruz

reiteró su disposición a dialogar con el grupo de acreedores en Estados Unidos con el fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes.

A través de un comunicado, el grupo empresarial llamó a los tenedores de notas en EU a retomar las negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo “acorde con la realidad de nuestra industria en México y el mundo” y evitar prolongar innecesariamente este proceso.

Manifestó que la decisión de un tribunal que revocó la medida que le permitía eludir el pago de una deuda en Estados Unidos, es contraria a derecho y “se refiere a una cuestión meramente accesoria, sin incidencia en el núcleo del debate ni implicación alguna respecto del fondo del caso”.

Asegura que por lo tanto, dicha resolución “no altera ni menoscaba la solidez de nuestros planteamientos principales”.

Grupo Salinas señaló tener plena confianza en que, una vez analizados los argumentos de fondo, “prevalecerá la correcta interpretación del derecho, toda vez que nos asiste la razón tanto ética como jurídica”.

