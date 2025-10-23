Grupo Salinas reiteró su disposición a dialogar con el grupo de acreedores en Estados Unidos con el fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes.

A través de un comunicado, el grupo empresarial llamó a los tenedores de notas en EU a retomar las negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo “acorde con la realidad de nuestra industria en México y el mundo” y evitar prolongar innecesariamente este proceso.

Manifestó que la decisión de un tribunal que revocó la medida que le permitía eludir el pago de una deuda en Estados Unidos, es contraria a derecho y “se refiere a una cuestión meramente accesoria, sin incidencia en el núcleo del debate ni implicación alguna respecto del fondo del caso”.

Asegura que por lo tanto, dicha resolución “no altera ni menoscaba la solidez de nuestros planteamientos principales”.

Grupo Salinas señaló tener plena confianza en que, una vez analizados los argumentos de fondo, “prevalecerá la correcta interpretación del derecho, toda vez que nos asiste la razón tanto ética como jurídica”.