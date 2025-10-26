El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que autoridades estadounidenses aseguraron 400 armas que iban con destino a México.

En redes sociales, el diplomático anunció que, en el operativo, fueron detenidos los presuntos responsables de contrabando de armas.

“Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente (...) Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados”, escribió Johnson en su cuenta de X.

Lee también Noroña dice que él representa el humanismo y la solidaridad con Palestina; por seguridad, descarta ir a la Franja de Gaza

De acuerdo con Fox News, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE en Laredo, Texas, arrestaron a un padre e hijo acusados de contrabando de cientos de armas de fuego, incluidos rifles, cargadores y municiones a México.

Lo anterior, después de que oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron compartimentos ocultos en dos remolques en la frontera entre México y Estados Unidos.

Funcionarios de HSI afirmaron que las armas se dirigían a México, “donde los cárteles alimentan la violencia”.

Lee también Federico Döring califica megafarmacia de AMLO como elefante blanco; denuncia saqueo al erario público

Los presuntos criminales fueron aprehendidos por cargos de contrabando federal de armas de fuego y entregados al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en espera de su primera comparecencia ante tribunal.

Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban con destino a México. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em