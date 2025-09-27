EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson

Más Información
El embajador Ronald Johnson celebró la "Misión Firewall" en la que México y Estados Unidos colaborarán por primera vez para prevenir el tráfico de armas, como lo había pedido la presidenta Claudia Sheinbaum en negociones con Donald Trump.
De acuerdo con el embajador de EU en México la colaboración se da con intercambio de información en tiempo real, investigaciones e inspecciones conjuntas.
"Mission Firewall marca un antes y un después en la cooperación bilateral. Se expandirá eTrace y la tecnología balística a los 32 estados de México", escribió en redes sociales.
Esto, afirmó se trata de una "cooperación histórica para proteger a ambas naciones".
Reunión entre México y EU para Mission Firewall
El pasado viernes 26 de septiembre, representantes de seis organismos de México y Estados Unidos se reunieron en McAllen, Texas para dar inicio a la Mission Firewall, con lo que trabajarán de manera conjunta en la seguridad bilateral.
El objetivo, de acuerdo con un comunicado, es "desbaratar a narcoterroristas, poner fin a la crisis del fentanilo, fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el financiamiento ilícito, prevenir el robo de combustible e incrementar las investigaciones y los procesamientos para detener el flujo de drogas y armas de fuego ilícitas".
