La goleada de 5-0 ante Bélgica fue un golpe duro para Túnez, pero dentro del plantel existe la intención de dar vuelta a la página. El equipo africano ya piensa en su debut ante Suecia y busca enfocarse en lo que puede hacer dentro de la cancha.

Ali Abdi, defensa del Niza, reconoció que aquel resultado dejó lecciones importantes. El futbolista aseguró que el grupo prefiere rescatar lo positivo y mantener la confianza de cara al arranque del torneo.

“Aprendimos mucho de ese juego… Debemos concentrarnos en los aspectos positivos; ahora estamos en un buen nivel”, señaló en las instalaciones del Estadio Monterrey.

El zaguero destacó que Túnez llega respaldado por el trabajo realizado durante los últimos años y con el deseo de representar de buena forma a su país en esta competencia internacional.

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Ali Abdi, defensa de Túnez, en conferencia de prensa previa a su partido debut en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

“No vamos a quedarnos en situaciones negativas. Queremos tener un desempeño del que se sientan orgullosos en nuestra nación”.

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Pese al respeto que existe por Suecia, en el vestidor tunecino mantienen la ilusión de comenzar con una victoria. Abdi señaló que el objetivo es competir de igual a igual ante uno de los rivales más fuertes del grupo.

“Estamos tratando de hacer” un buen partido y “esperamos poder arrancar muy bien esta competencia”.

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Sabri Lamouchi, entrenador de Túnez, en conferencia de prensa previo a su debut en el Mundial 2026 - Foto: AFP

Por su parte, el entrenador de Túnez, Sabri Lamouchi, admitió que la exigencia es alta, aunque mantiene intacta la confianza en sus jugadores. El objetivo principal sigue siendo avanzar a la siguiente ronda.

“La presión es muy alta, pero nuestro objetivo es clasificar. En los últimos amistosos no estuvimos al nivel, pero hay que tomar en cuenta que nuestro equipo es más joven”, afirmó el técnico, quien también dejó claro que cree en las posibilidades de su selección pese a las dificultades recientes.