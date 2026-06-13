Un médico forense determinó que la muerte de una solicitante de asilo haitiana, tras ser liberada de la custodia federal, fue un homicidio. Un abogado que representa a su familia manifestó que espera que sus familiares demanden al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en relación con su fallecimiento.

Daphy Michel, de 31 años, murió el 2 de marzo. Fue hallada en una parada de autobús. La Oficina del Médico Forense del Condado de Allegheny determinó que su deceso fue causado por hipotermia y dictaminó que la forma de muerte fue homicidio, “lo que indica que la muerte fue causada por las acciones de otra persona” y no debe interpretarse como una declaración de culpabilidad penal, señaló la oficina en un comunicado. El organismo dio a conocer sus conclusiones el viernes.

Michel era originaria de Haití y buscaba asilo en Estados Unidos tras llegar a la frontera sur en 2022, indicó Joseph Patrick Murphy, abogado de la familia. Se le concedió libertad condicional humanitaria por una necesidad humanitaria urgente, pero no sobrevivió para asistir a una audiencia programada para dos semanas después de su muerte, explicó.

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La oficina del médico forense señaló que Michel era una adulta vulnerable “que padecía graves problemas de salud mental sin tratamiento y una importante barrera lingüística” en el momento de su liberación, ocurrida el 27 de febrero.

Fue arrestada el verano pasado por gritarle a personas imaginarias debido a sus problemas psiquiátricos, señaló Murphy. Pasó seis meses en la cárcel del Condado de Washington, donde se sometió a múltiples evaluaciones psiquiátricas mientras esperaba su primera audiencia, precisó.

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Un magistrado dijo que no podía mantenerla detenida para juicio por amenazar a personas imaginarias, relató Murphy. Después, el ICE la arrestó en su celda, le colocó un monitor en el tobillo y la trasladó 40 kilómetros (25 millas) hasta Pittsburgh, donde permaneció durante días en una parada de autobús en pleno invierno, afirmó.

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“Llevaba ropa de septiembre y era febrero, y el clima la sobrepasó y entró en hipotermia”, expresó Murphy.

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La determinación de homicidio del médico forense es distinta de un cargo penal, lo que significa que “alguien hizo o dejó de hacer algo que provocó su deceso”, explicó Murphy. Añadió que espera que la familia de Michel presente una demanda contra el ICE en relación con su muerte.

ICE se deslinda de la muerte de Daphy Michel

En un correo electrónico, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, dijo: “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas NO tuvo NADA que ver con la muerte de esta mujer. Falleció TRES días después de que el ICE se encontrara con ella”.

Chaleco antibalas de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Foto: AP

Calificó a Michel como “una extranjera ilegal de Haití” que fue puesta en proceso de deportación tras su arresto.

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Michel tenía todas sus pertenencias y un teléfono completamente cargado cuando fue liberada, con transporte público disponible, dijo Bis. El ICE se enteró al día siguiente de la muerte de Michel de que su monitor en el tobillo “había sido manipulado”, pero el personal del médico forense del condado “se negó a cooperar o siquiera a hablar con” funcionarios de la agencia, sostuvo.

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El ICE llamó al Servicio de Alguaciles Federales, que recuperó el monitor del tobillo, pero se le negó información sobre el estado de Michel, dijo Bis. El ICE se enteró de su muerte a través de los medios de comunicación, agregó.

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En un comunicado, la ejecutiva del Condado de Allegheny, Sara Innamorato, calificó la muerte de Michel como “una tragedia y parece que, con un poco de humanidad, podría haberse evitado por completo”.

La representante federal demócrata por Pensilvania, Summer Lee, dijo que su muerte era prevenible y que “merecía atención, refugio, acceso lingüístico y apoyo médico”.

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El ICE ya no informa sobre las muertes de detenidos dentro de los 30 días posteriores a su liberación de la custodia, poniendo fin a una política de 2021 de la era del expresidente Joe Biden. Expertos en salud dicen que el cambio reflejará menos muertes de las que realmente ocurren sin abordar los problemas en la atención médica.

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