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Al menos 78 muertos, entre ellos 10 civiles, dejan desde el sábado los enfrentamientos entre bandas en las afueras de la capital de Haití, Puerto Príncipe, según un balance provisional suministrado a la AFP por la Oficina de las Naciones Unidas en (Binuh).

"Los enfrentamientos armados entre varios grupos en los municipios de Cité Soleil y Croix-des-Bouquets han dejado al menos 78 muertos y 66 heridos desde el 9 de mayo", indicó el organismo.

Diez de los fallecidos eran "miembros de la población", incluidas cinco mujeres, agregó.

Haití, el país más pobre del , ha sido devastado por la violencia de las pandillas.

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La situación se ha deteriorado de forma constante durante los últimos dos años.

La violencia desde el fin de semana ha desplazado a unas cinco mil 300 personas.

Varias familias siguen atrapadas en los barrios afectados, indicó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, citando a organizaciones humanitarias locales.

Un hospital y un centro de Médicos Sin Fronteras (MSF) se han visto obligados a suspender sus actividades y evacuar a su personal.

Residentes de Cité Soleil celebran la llegada de vehículos blindados de la policía durante una protesta para exigir que los agentes vayan a combatir a las pandillas que controlan su barrio, en Puerto Príncipe. (14/05/26) Foto: AP
Residentes de Cité Soleil celebran la llegada de vehículos blindados de la policía durante una protesta para exigir que los agentes vayan a combatir a las pandillas que controlan su barrio, en Puerto Príncipe. (14/05/26) Foto: AP

Antes de evacuar, Médicos Sin Fronteras informó de que en menos de 12 horas se atendió en el hospital a 40 heridos de bala.

Según la ONU, estos dos municipios del área metropolitana de Puerto Príncipe ya habían registrado brotes de violencia en marzo y abril que desplazaron a casi ocho mil personas.

La Binuh señaló el jueves que entre el 5 de marzo y el 11 de mayo al menos 305 personas fueron asesinadas y 277 resultaron heridas en Cité Soleil y Croix-des-Bouquets.

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De las víctimas fatales, 63 eran residentes, incluidas 17 mujeres y 13 niños, el resto eran miembros de bandas.

Una nueva fuerza multinacional de lucha contra las pandillas se está desplegando en Haití para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía Haitiana, que carece de equipamiento y fondos suficientes.

Pero hasta ahora solo ha llegado a Puerto Príncipe un contingente de 400 soldados chadianos.

La nueva fuerza anunció el jueves la llegada de su comandante, el general mongol Erdenebat Batsuuri.

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