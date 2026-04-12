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Puerto Principe. Una estampida en una fortaleza en la cima de una montaña en el norte de que es popular entre los ha matado al menos a 25 personas y herido a decenas más, informaron autoridades, revisando una cifra anterior, más alta, de fallecidos.

Las municipales en la ciudad de Cap-Haïtien declararon en un comunicado que la estampida del sábado en Milot “resultó en numerosos casos de asfixia, aplastamiento y pérdida de conciencia”. Las autoridades dijeron que docenas de personas que asistieron a festividades tradicionales en el sitio histórico fueron atendidas en hospitales, mientras que muchas otras fueron reportadas como desaparecidas.

“Según información preliminar... Una situación de grave hacinamiento, vinculada en particular a deficiencias en las medidas de gestión de multitudes, desencadenó una ”, indicaron las autoridades locales en el comunicado.

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En un comunicado, la Policía Nacional dijo el domingo que había abierto una investigación para determinar la causa exacta del incidente. La llevó a las autoridades a actualizar el número de muertos a 25. Ya se realizaban autopsias.

La policía dijo que 30 personas permanecían hospitalizadas. La agencia también pidió a la población que continúe cooperando con las autoridades y evite difundir rumores.

El gobierno dio sus condolencias a las familias de las víctimas del incidente en la Ciudadela Laferrière.

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