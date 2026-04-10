Un niño de tan sólo cuatro años ingresó sin signos vitales en un hospital regional en Chubut, Argentina, el domingo pasado; días antes el menor suplicaba no ir a la casa de su madre.

“No quiero ir”, decía el menor en un video al referirse a la casa de su mamá. “Me quiero quedar acá, no quiero ir”.

Su padre le preguntó si quería ir a la plaza y si prefería quedarse con él, a lo que el menor respondió que sí.

El video cobró relevancia dentro del caso y está siendo investigado por la Justicia luego de que se conociera que ambos padres llevaban adelante una conflictiva disputa por la custodia del menor.

Lee también Muere bebé de dos años luego de trasplante de corazón "dañado"; familiares denuncian posible negligencia médica

Según se reconstruyó, el niño estaba bajo el cuidado de la madre, cuando se descompensó, por una decisión judicial. El pasado 4 de noviembre se decidió la revinculación del chico con su progenitora. En los próximos días estaba prevista una audiencia para determinar el futuro del menor, de nombre Ángel. Durante tres meses la madre biológica había puesto una perimetral que le impidió al padre acercarse al menor tras una discusión.

La justicia argentina es lo peor . #ANGEL no quería ir con su mamá igual que #lucio pero la justicia no lo escucho y hoy esta MUERTO !! @alepueblasok pic.twitter.com/jEhs6NPyPc — ñoñorepublicano2027 (@patovi2027) April 8, 2026

Acusación del padre contra la madre

El padre de Ángel se refirió a este video en diálogo ante la prensa el jueves en el que denunció que lo “mataron” y apuntó contra su expareja.

“Que venga enfrente mío y que me diga qué me dijo cuando le mostré el video de mi hijo llorando y diciendo que se quería quedar conmigo. Que venga y me diga de frente cómo me dijo. Me humilló, me faltó el respeto, hizo abuso de poder contra mí y nunca me dieron bola. Siempre mi hijo pidió por mí y nadie hizo nada. Me trataban de machista. Si yo estaba en esa situación, yo ya estaba preso, pero como era mujer, no le hacían nada”, afirmó ante la prensa local.

En diálogo con la prensa, el padre de Ángel y su pareja denunciaron que la madre dejó al niño en el hospital y se retiró de las instalaciones, mientras ellos se quedaron cuidándolo hasta su fallecimiento. “Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron“, sentenció.

Y agregó: “Les advertí que a mi hijo le iba a pasar algo con esa mujer. Y dicho y hecho. Le advertí a Protección [del menor], a mi abogado, a todos. A mí no me van a devolver a mi hijo, pero quiero justicia, quiero que paguen. ¿Por qué ella anda tranquilamente por la calle y yo estoy acá sufriendo?“.

Lee también Escándalo en Argentina por caso $LIBRA; audios revelan supuestos pagos en efectivo a Milei durante campaña electoral

En ese sentido, apuntó contra ella y sembró sospechas sobre las circunstancias de la muerte. Asimismo, dijo que el niño la consideraba su “mamá” y que lo abandonó cuando cumplió un año y medio.

“Respecto de la investigación por la muerte de un menor de 4 años, se informa que la fiscalía toma intervención con la denuncia del padre del menor. Se han realizado las primeras medidas de investigación y se le ha dado intervención al Cuerpo Interdisciplinario Forense. Asimismo, se están llevando adelante medidas de comprobación directa para saber cuál fue la causa de muerte niño, como también la responsabilidad de alguna persona. El padre denunciante está siendo asistido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito de fiscalía y ya tuvo contacto con el equipo de investigación asignado al caso”, informó el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadiavia en un comunicado de prensa.

Por el momento, según informaron a La Nación fuentes judiciales, el expediente judicial, no tiene imputados.

Los padres del niño están separados. El domingo, Ángel estaba al cuidado de su madre.

Según el medio ADN Sur,la autopsia preliminar realizada en el cuerpo determinó lesiones internas en la cabeza.

Hoy, al mediodía, hora de Argentina, el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia dará una conferencia de prensa para informar sobre la investigación.

La postura de la madre

En las últmas horas, Mariela Altamirano, la madre del niño, sostuvo: “Yo no maté a mi hijo, lo protegí”.

En una entrevista con ADN SUR, Altamirano contó cómo fueron los últimas horas de su hijo.

"Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo al baño y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo", relató la mujer.

Lee también Argentina formaliza su salida de la OMS; afirma que decisión le dará más "soberanía en materia de salud"

Según explicó la madre, en ese momento Ángel “estaba durmiendo”. “Lo sentía roncar”, aclaró. Sin embargo, al cabo de unos minutos se percataron que no estaba respirando: “Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y llamo a la ambulancia enseguida".

Mientras esperaban el arribo de la asistencia médica, ambos decidieron salir de su hogar. En palabras de Mariela, “lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado”. Durante ese interín, una vecina intentó auxiliarlos, pero su vehículo no arrancó. “Cuando llegaron los médicos el tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, sostuvo Altamirano.

Consultada sobre quién cree que fue el autor de las lesiones internas del menor de edad, la mujer respondió: "Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene". Al finalizar el intercambio, Mariela insistió: “Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo".

*Con información de La Nación