Ecatepec, México. - Una cabeza humana apareció dentro de una hielera abandonada este lunes en la colonia Santa María Tulpetlac.

Vecinos de la calle Hidalgo Sur, entre Oaxaca y Veracruz, frente al número 219, detectaron el contenedor de unicel y alertaron a la Policía Municipal. Agentes municipales, así como de la Secretaría de Marina arribado a la zona y confirmaron el contenido de la caja, por lo que la resguardaron.

Hallan cabeza humana dentro de hielera en Ecatepec; Fiscalía investiga identidad de la víctima. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Notificaron de los hechos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y personal llegó para iniciar la investigación, además de realizar el levantamiento de los restos y los trasladó al anfiteatro para la práctica de la necropsia y la identificación de la víctima.

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Fuentes policiales revelaron que se trata de un hombre. Los análisis periciales que llevarán a cabo las autoridades les permitirán saber cuál fue la causa de la muerte.

Hallan cabeza humana dentro de hielera en Ecatepec; Fiscalía investiga identidad de la víctima. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Según los residentes, la hielera se encontraba en el lugar desde la madrugada. Elementos de la Fuerza de Tarea de la Marina apoyaron el resguardo del sitio mientras peritos recababan indicios. Hasta el momento no se ha informado si hay alguna persona arrestada por el crimen.

Las autoridades de la fiscalía estatal revisarán las videocámaras instaladas en la zona para determinar si alguna registró imágenes de los responsables.

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La fiscalía inició la carpeta de investigación para determinar el móvil del asesinato. Este hallazgo ocurre en un municipio donde las autoridades de los tres niveles de gobierno aplican desde 2025 una estrategia de Mando Unificado con presencia permanente de la Secretaría de Marina.

Hallan cabeza humana dentro de hielera en Ecatepec; Fiscalía investiga identidad de la víctima. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Esa coordinación incluye Mesas de Paz, redes vecinales, operativos conjuntos y programas de atención a causas.

Los resultados muestran reducciones sostenidas en delitos de alto impacto: homicidios dolosos, robo de vehículos, extorsión y robo a casa habitación registraron caídas de entre 33 y 43 % en 2025 respecto al año anterior. Las acciones continúan en 2026 con la intención de consolidar la disminución de la incidencia delictiva.

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