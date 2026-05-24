Chiautla, Méx.- La lluvia de la noche del sábado provocó el desbordamiento del río Papalotla, lo que ocasionó una inundación en el municipio de Chiautla, ubicado en la zona nororiente del Estado de México; las autoridades reportaron afectación en una vivienda.

Las autoridades de Protección Civil extrajeron agua del inmueble y establecieron diques de contención para evitar que el líquido continuara extendiéndose a las áreas habitadas después de la precipitación pluvial.

Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo (CGPCyGIR) operó bombas sumergibles para desalojar el agua acumulada.

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El coordinador general, Adrián Hernández Romero, supervisó las acciones en el sitio.

Elementos de la Comisión del Agua del Estado de México, Secretaría de Seguridad del Estado de México, Policía Municipal y Protecciones Civiles de Chiautla, Chiconcuac y Texcoco participaron en las labores.

Los equipos mantienen monitoreo en la zona y brindan apoyo a los residentes.

La tormenta también afectó al municipio vecino de Tepetlaoxtoc, donde las autoridades locales suspendieron un concierto programado con varios grupos musicales debido a las condiciones del clima.

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En algunos puntos de la región, el agua acumulada superó los 30 centímetros de altura en vialidades.

Las autoridades estatales y municipales continúan con trabajos de limpieza en el cauce del río para reducir riesgos en zonas aledañas.

mahc/LL