El FMI actualizó sus perspectivas económicas y, para México, el diagnóstico llegó con tijera. No es una crisis, no es una recesión, no es el Apocalipsis... pero sí es una señal clara de que México sigue creciendo poco, bastante menos de lo que el propio Gobierno dice que vamos a crecer. El secretario de Hacienda, Édgar Amador, dijo que México tendrá un desempeño mejor que el previsto por el Fondo, pero ¿qué está pasando realmente con la economía mexicana? Valeria Moy, economista, nos habla al respecto.

En otros temas: México se va por la vía penal contra ICE tras la muerte de connacionales en Estados Unidos / La mata del caso de Sinaloa y “El Mayo” sigue sacudiendo las relaciones bilaterales.

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