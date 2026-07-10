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Para este Mundial, Jonathan Barrera creó conchas futboleras con la Bandera de México o el Pato Merlín; o de balón con las frases “¿Y si, sí?”, “No era penal”, “Quiere volar” y “En México sí hay cultura del pan”. Ingeniero en energías renovables, panadero por pasión desde los 16, Jonathan fundó Bestcake, donde hornea conchas artesanales con temas de moda que entrega bajo pedido.
El pan artesanal puede tener frases de la temporada, o bien, ser de un Tláloc, de los Pumas o una conchitrompo, entre otras. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL
Aunque otras personas han replicado diseños de sus colecciones, Jonathan está convencido de que su toque personal hace la diferencia. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL
Este panadero por pasión crea sus conchas artesanales por temática de temporada y las entrega bajo pedido. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL
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