El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señala que este domingo se prevé un ambiente caluroso, con una temperatura máxima de 27 grados Celsius (°C); cielo medio nublado a nublado y lluvias ligeras e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica en la Ciudad de México.

Soplará viento variable con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora (km/h).

Entre las 03:00 y las 06:00 horas del lunes 24 de mayo se podría registrar una temperatura mínima de 14ºC.

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La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica. En caso de expulsión de ceniza, la pluma se dispersaría hacia el este-sureste, sin riesgo de caída de ceniza en la capital.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Lluvias y posible granizo marcarán este domingo de final de Liga

El Sistema Mexiquense de Alerta Temprana Hidrometeorológica informó que este 24 de mayo se prevén lluvias moderadas en municipios del Valle de México y la zona oriente del Estado de México, acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el boletín meteorológico estatal publicado por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), en Naucalpan se pronostica lluvia moderada y cielo medio nublado, con temperatura máxima de 24 grados y mínima de 11.

En Texcoco se esperan lluvias moderadas durante la tarde, además de viento fuerte; mientras que en Ixtapaluca y Amecameca también se prevén precipitaciones moderadas y viento moderado.

Para Toluca, Atlacomulco, Valle de Bravo, Tejupilco y Tenancingo el pronóstico contempla lluvias ligeras y cielo nublado o medio nublado.

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El reporte indica que las precipitaciones con mayor intensidad podrían registrarse en regiones del norte, noreste, oriente, sureste y zonas cercanas al Nevado de Toluca.

Además, se prevén rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora en municipios del norte y noreste de la entidad, así como en zonas serranas del Eje Volcánico.

Las autoridades estatales recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante la posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo.

mahc/LL