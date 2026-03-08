Ixtapaluca, Méx.- Cuatro hombres y una mujer, presuntamente, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron arrestados por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía Municipal de Ixtapaluca en posesión de diversas dosis de estupefacientes en la colonia Geovillas Ayotla.

Los miembros de las corporaciones mexiquenses realizaban patrullajes en esa comunidad ixtapaluquense para inhibir delitos de alto impacto cuando observaron a cinco personas a bordo de una camioneta de alta gama y tres motocicletas, quienes al notar su presencia adoptaron una actitud sospechosa y de forma intempestiva pretendieron huir del lugar, por lo que subieron a los vehículos.

Los policías los siguieron, los alcanzaron y después de revisarlos a ellos y a las unidades localizaron más de 140 bolsas de plástico de diferentes tamaños y colores, así como bolsas que simulaban frituras; todas en su interior con aparente marihuana, cocaína, metanfetaminas (tachas) y cristal, además de dos básculas grameras.

En el sitio fueron detenidos Dilan “N”, de 29 años; Oscar “N”, de 30; Abraham “N”, de 27; Edgar “N”, de 30 y Janeth “N”, de 29 años, quienes podrían ser integrantes del CJNG.

Posterior a la lectura de sus derechos, fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica.

Junto con los detenidos y los indicios, se aseguró también una camioneta de alta gama de color gris y tres motocicletas, una de color rojo, otra roja con franjas azules y una más de color amarillo.

Según las primeras indagatorias de las autoridades, es probable que estén relacionados en la comisión de un homicidio ocurrido en Ixtapaluca el pasado 15 de febrero, por lo que continuarán las investigaciones para corroborarlo y también para determinar si han participado en la comisión de más delitos.

